Den unge mor er en lykkelig kvinde, efter hun har fået nye øjenbryn.

'I mange mange, mange år er jeg blevet både voksenmobbet, drillet, hånet, grint af, joket med – og jeg kunne blive ved.'

Sådan startede den tidligere 'De unge mødre'-deltageren Melissa Ploug et ærligt opslag på Instagram.

Årsagen til de mange drillende kommentarer har været de øjenbryn, som den unge mor altid har været ked af.

'Flere af jer ved jo, at jeg desværre er født uden bryn – faktisk har jeg kun små dun-lignende hår, som er meget fine og tynde. Faktisk mere eller mindre ikke eksisterende,' skriver hun.

Derfor tegnede hun i mange år selv sine øjenbryn op, indtil hun for et par år siden fik lavet dem som permanent makeup. Det gik dog ikke, som hun håbede på.

'Jeg endte op med et par grimme skæve Nike-logoer i farven lilla/rød/pink, og jeg har siden da tegnet dem over dagligt – for ja, faktisk var jeg mere flov over de bryn, der var under det, jeg tegnede, end dem jeg tegnede selv. Også selv om folk udefra hånede mig med mine øjenbryn,' skriver hun.

Ovenud lykkelig

For nylig havde Melissa så en god oplevelse, der i den grad har gjort hende lykkelig. Her var hun på besøg hos klinikken Timeless Beauty, og efter besøget var hun mere end tilfreds med de øjenbryn, hun fik.

'Lykken vil ingen ende tage. Jeg er med på, at ikke alle mine følgere deler min begejstring omkring bryn, makeup, hår og negle, og I anbefaler mig at gå nude – altså den naturlige og bløde stil. Men jeg er jo bare ikke sådan og hvorfor prøve at være det alle andre synes, man skal være? Hvorfor ikke bare være sin egen?'

'Det er jeg, og jeg er ovenud lykkelig, for når jeg vågner i morgen, så er de der endnu – og i aften efter bad, så er de der ganske rigtigt også endnu. Jeg er så glad.'

En kæmpe frihed

Realityportalen har været i kontakt med Melissa, der gentager sin store lykke omkring de nye øjenbryn.

»Jeg har jo fået opgraderet mit ansigt, og det betyder en kæmpe frihed. At slippe for at spekulere dagen lang på, om de er tværet ud, og få dem tegnet perfekte og symmetrisk hver eneste morgen. Og tankerne hver gang man skulle i svømmehallen og på stranden, og efter mange, mange års decideret voksenmobning. Det er en kæmpe lettelse,« siger hun og fortæller, hvordan hun har mærket mobningen.

»Allermest på de sociale medier, det skal der ikke herske nogen tvivl om. Altså, mine øjenbryn var vitterligt min signatur. På et tidspunkt blev jeg så provokeret, at jeg simpelthen valgte at overdrive dem mere end nogensinde før, men på grund af arbejde og så videre begyndte jeg at nedtone dem.«

Nu slipper Melissa dog for de bekymringer, og det er den unge mor lykkelig for.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

Herunder kan du se det opslag, Melissa har delt på Instagram: