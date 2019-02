Den unge mor har taget et stort skridt, og nu er hun indehaver af en tøjbutik på nettet.

Camilla Framnes fra ‘De unge mødre’ er en kvinde med mange bolde i luften, og selvom hun har tre drenge og en bonusdatter, så forhindrer det hende ikke i at kaste sig ud i både nye uddannelser og nye projekter. Nu har hun sat et helt nyt skib i søen, og det er et af de større fartøjer i form af en online tøjbutik.

'Jeg har holdt på en hemmelig noget tid nu, og endelig kan jeg løfte sløret for noget stort, nyt og spændende. Jeg har i en længere periode haft et samarbejde med Leiberg.dk, et samarbejde der på alle måder har vokset og vokset. Det er vokset så meget, at jeg pr. dags dato, simpelthen er blevet medejer hos Leiberg.dk.'

'Det er et helt nyt univers, jeg aldrig tidligere har beskæftiget mig med, men nøj hvor er jeg spændt,' afslører hun på sin blog og fortsætter:

'Jeg har virkelig mødt to dejlige nogle mennesker, Anders og Søs. Anders og Søs startede Leiberg.dk sammen for godt 6 måneder siden og har skabt et fantastisk modeunivers til kvinder, hvor de har og fortsat håndplukker lækkerier til deres webshop og kunder. Se, den del glæder jeg mig virkelig også til at være en del af, og få muligheden for at sætte mit præg der.'

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se Kevin fri til Camilla

Camilla Framnes arbejdede gratis

Selvom man ofte ser kendisser reklamere for det ene og det andet i form af betalte partnerskaber på Instagram, så var det ikke helt på den måde, Camilla Framnes startede sit samarbejde med Liberg.dk.

Det startede nemlig på en meget atypisk måde for folk med så mange følgere, som den unge mor har.

'Jeg startede faktisk med et samarbejde hos Leiberg.dk, helt gratis – for at se hinanden an, hvad kunne de, og hvad kunne jeg bidrage med. Det tror jeg på alle måder, er grunden til vi er endt hvor vi er i dag – og nu med mig som medejer!'

'Jeg følte fra dag et af, at vi hver især kom med hver vores inputs, og sammen fik vi arbejdet os hen imod noget, som faktisk blev et helt unikt og rigtig godt samarbejde,' fortæller hun på bloggen.

I flere måneder har Camilla Framnes brugt sine aftener på samarbejdet, og nu kan hun altså endelig høste frugterne af det hårde arbejde, og hun glæder sig til at lære en masse nye ting og til at træde ind i rollen som medejer af online shoppen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk