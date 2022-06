Lyt til artiklen

Det kan være koldt på toppen.

Det må den norske duo, tvillingerne Marcus og Martinus, sande.

I et interview med Dagbladet har de to sat ord på, hvordan de sidste ti år som internationale stjerner har været. Blot ti år gamle vandt de det norske MGP Junior, og siden har de ikke set sig tilbage. De har blandt andet været på turné med Jason Derulo.

Som så mange meget andet her i livet kommet det dog med en pris.

»Det kan være vældig ensomt at være på turné, men jeg er heldig, at jeg har Martinus ved min side i den her branche,« fortæller Marcus.

»Ja, vi er blevet snydt flere gange af folk, vi troede, vi kunne stole på. Vi er heldige at have hinanden,« siger Martinus.

Det er ikke kun et normalt ungdomsliv, de 20-årige tvillinger har givet også afkald på.

Også kærligheden er det gået trægt med.

»Vi har aldrig været på date nogen af os,« fortæller Martinus, men Marcus håber, at det er noget, der kan blive bedre i fremtiden.

De to har ellers haft ganske god tid de sidste to års tid, hvor underholdningsbranchen verden over har været i dvale på grund af coronapandemien.

Pludselig var de mere end 200 årlige rejsedage vekslet til et liv hjemme, og tvillingerne har åbent fortalt om frygten for at blive glemt.

Nu er de dog klar med ny musik, ligesom de også har deltaget i den svenske udgave af 'Af med masken', hvor de vandt.

I interviewet fortæller de, at de drømmer om at droppe barnestjerne-imaget og lave musik til et mere voksent publikum.

Mere voksne er de da også blevet, idet de valgte at droppe 20-års jubilæumsshowet for det norske børne-MGP, da de skulle til Sverige for at indspille ny musik.

En story på Instagram vidste dog, at de slet ikke var i Sverige, da sangkonkurrencen løb af stedet. I stedet var de to i byen i Oslo for at se Champions League-finalen i Oslo.

Noget, der ifølge deres manager, Karianne Thorsrud Fjeldheim, dog kun skete, fordi turen til Sverige blev aflyst i sidste øjeblik.