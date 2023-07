Sig mig prisen på dit armbåndsur, og jeg skal sige dig, hvem du er.

Forleden var USAs jetset samlet til fest i New York, og særligt kendissernes ure – eller rettere priserne på dem – vakte efterfølgende opsigt på de sociale medier.

Der var ingen gamle, der var ingen tykke og der var tilsyneladende heller ingen fattige gæster.

Til gengæld var det smukt, hvidt og dyrt, da den amerikanske forretningsmand Michael Rubin tirsdag inviterede til sit årige 'White Party.'

A literal movie - white party 2023 recap pic.twitter.com/1D3vlpCNBq — Michael Rubin (@michaelrubin) July 4, 2023

Anledningen var fejringen af Uafhængighedsdagen 4. juli, og dresscoden for samtlige gæster var hvidt tøj fra top til tå.

Lutter A-navne klædt i hvidt strømmede til millionærens luksusvilla i badebyen Hamptons på Long Island i New York.

Gæstelisten rummede navne som Beyonce, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Tom Brady, Justin Bieber og Leonardo DiCaprio.

Det skriver blandt andre Business Insider.

Watches at Michael Rubin s White Party pt2 Calebrities like Jack Harlow, James Harden, Meek Mill and more wore some insane pieces to the party in the Hamptons from Rolex to Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille and more!

Rubin har skabt sin formue på sportsmerchandise og er ifølge Forbes god for hele 11,5 milliarder dollar. Panoramavillaen i vandkanten har ifølge magasinet HELLO! kostet Rubin over 340 millioner danske kroner.

Og det var ikke bare omgivelserne og deltagerne, der var unge, smukke og fornemme.

Flere af gæsternes ure var også i den dyre ende.

TikTokkeren Chad Alexander har gennemgået en række af de eksemplarer, især de mandlige deltagere bar til festen, og lad det være sagt med det samme:

Here s how much watch was in display pic.twitter.com/t51zarmoEo — Daniel Ayeni (@danizydonn) July 5, 2023

De ligger alle i en prisklasse, de fleste mennesker forbinder med bil- eller huskøb.

NFL-stjernen Tom Brady bar et Patek Philippe Nautilus, som i danske butikker fåes til mellem en halv million og helt op til 800.000 kroner. Bradys eksemplar har ifølge TikTokkeren kostet den nette sum af 660.000 danske kroner.

Skuespilleren Kevin Hart havde taget et guld Audemars Piquet Royal Oak på, som skulle have kostet 800.000 kroner, mens basketballspilleren James Harden var iført et ur fra Richard Mille til hele 1,3 millioner kroner.

Rapperen Meek Mill havde et Audemars Piquet Royal Oak til 4,4 millioner danske kroner, mens producer DJ Khaled var iført et Audemars Piquet Royal Oak til 3 millioner kroner.

Rapperen Travis Scott havde et Richard Mille til omkring 5,8 millioner kroner.

Højdespringeren er dog rapperen Jay Z, som bar en vintageudgave af et Patek Philippe-ur til en anslået værdi af 52 millioner danske kroner.

I den sammenhæng bliver den franske fodboldspiller Mbappes Hublot spirit til sølle 445.000 kroner næsten billigt.