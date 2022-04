De to kammerater Jonas Mogensen og Kasper Gross var tæt på at have det hele.

En god uddannelse, udsigt til et godt job og faste indtægter hver måned. Men så droppede de det pludselig.

Der var noget andet, der overskyggede alt – standup og komik. Det satsede de hele butikken på.

Noget tyder på, at de tog den rigtige beslutning. På mandag starter tredje sæson af den populære TV 2 serie, som de selv har skrevet og har hovedrollerne i: 'Minkavlerne'.

Men vejen dertil var ikke nem.

Først måtte de tage tilløb, før de havde modet til at droppe ud af universitetet. Og de var spændte på at skulle sige det til deres forældre.

»Det fyldte noget i mit hoved,« fortæller Kasper Gross, der i sin tid læste kandidatuddannelsen på Journalisthøjskolen.

»At sige til sine forældre, at man dropper studiet, fordi det er sjovt at optræde, og man måske kunne tænke sig at skrive en serie. Nu er jeg selv far, og enhver ansvarlig forælder ville nok sige: 'Spændende, det lyder som en sjov drøm, men måske skal du lige vente'.«

Forældrenes reaktion vender vi tilbage til. Men Jonas Mogensen blev aldrig uddannet jurist, og Kasper Gross fik heller ikke en kandidatgrad med på cv'et.

Makkerparret bor i dag stadig i Aarhus. Dog har de byttet midtbyens larm ud med forstadsidyl sammen med deres familier.

Der var lidt mere fart på, da de mødte hinanden i standup-miljøet i Aarhus i deres starttyvere.

»Jeg havde luret på Kasper i noget tid. En aften var jeg inde at se ham optræde til open-mic nede på Café Smagløs. Det var en uge før, jeg selv debuterede på scenen,« fortæller Jonas Mogensen.

»Det var en pissefed aften. Hvis det havde været røvsygt, var det ikke sikkert, jeg nogensinde selv var gået i gang. Men det gav mig mod på at prøve det.«

Kemien mellem dem kalder de for 'et humor-overlap'.

Begge er de vokset op i små landsbyer. Jonas Mogensen i Nordjylland og Kasper Gross lige uden for Aarhus. Og det er netop historierne ude fra de små landsbysamfund, de fandt en fælles interesse for.

»Den der daglige trummerum,« kalder Jonas Mogensen det.

Martin (tv.) og Allan (th.) i serien 'Minkavlerne'. Spillet af Kasper Gross og Jonas Mogensen. Foto: Per Arnesen / TV 2 Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Martin (tv.) og Allan (th.) i serien 'Minkavlerne'. Spillet af Kasper Gross og Jonas Mogensen. Foto: Per Arnesen / TV 2 Foto: Per Arnesen/TV 2

De to begyndte at skrive og prøve standup-ting af for hinanden. De vidste tidligt, at de ville skrive en tv-serie.

»Vi begyndte bare at prøve at skrive. Vi havde ingen idé om, hvad vi lavede. Så vi skrev noget, så smed vi det ud, og så skrev vi noget nyt,« siger Kasper Gross.

»Sådan blev vi ved.«

Det var også små tilfældigheder, der endte med at få dem længere ind i branchen. Blandt andet Kasper Gross' møde over en øl med Mick Øgendahl, der tilbød, at de måtte sende materiale til ham.

Og så fik de lavet det allerførste udkast til en serie om Udkantsdanmark. Nogle af detaljerne fra deres første skriblerier har også fundet vej til 'Minkavlerne', selvom det først blev til nogle småproduktioner undervejs.

»Vi forsøgte at få solgt en serie, der hed 'Tørsted'. Det er en by i Nordjylland, som ikke findes. Og den by har vi taget med til 'Minkavlerne'. Det er en lille hilsen til os selv,« griner Kasper Gross.

De lavede en lille trailer til 'Tørsted', som de fik Niels Hausgaard til at speake.

»Vi var oppe at besøge ham. Vi rystede i bukserne som to små drenge. Det var virkelig en vild oplevelse.«

Men det var for stor en produktion til, at TV 2 ville satse på »sådan nogle som dem,« husker de.

»Prøv at skrive noget, der er meget billigere at eksekvere,« fik de også at vide på et tidspunkt.

Så gjorde de det modsatte. Til sidst lykkedes det.

'Minkavlerne' fik også prominente skuespillere og komikere med om bord. Frank Hvam, Mick Øgendahl, Bodil Jørgensen, Kirsten Lehfeldt og Niels Hausgaard er iblandt – personer, de to jyske drenge i mange år havde set op til.

»Jeg var helt klart starstruck i starten. Men det er professionelle folk, så det blev hurtigt lagt ned. De er så søde,« siger Jonas Mogensen.

Komikerduoen lærte Mick Øgendahl at kende, inden han blev castet til 'Minkavlerne'. Foto: Morten Bengtsson/TV 2 Vis mere Komikerduoen lærte Mick Øgendahl at kende, inden han blev castet til 'Minkavlerne'. Foto: Morten Bengtsson/TV 2

»Det var helt sikkert et kvalitetsstempel. Men hvis vi skriver et lortemanus, så er det stadig lort. Og så er vi bare dem, der lavede det, der fik de dygtige mennesker til at se dårligt ud,« griner Kasper Gross med.

Det hele endte altså godt, selvom de til enhver forælders mareridt droppede studierne. Eller hvad?

Kasper Gross var spændt på at skulle fortælle det. Men reaktionen var en anden end forventet.

»Min far sagde: 'Du har fundet ud af, hvad du virkelig brænder for, og det er ikke den dummeste beslutning at gå efter'.«

Også Jonas Mogensens far havde et kort og nordjysk svar, da sønnen meddelte, at han ikke ville gå i farens fodspor alligevel og blive jurist.

»Man skal heller ikke stille sig mellem to stole, sagde han.«

Det betalte sig for de to kammerater at satse stort. Minkavlerne er blevet en succes. Så er spørgsmålet, hvad der kommer efter.

»Jeg prøver at lade være med at tænke for meget over det og i stedet nyde der, vi er. Potentielt kommer vi aldrig til igen at have en serie kørende, som mange holder af. Så det skal vi huske at være i,« lyder det fra Jonas Mogensen.

Hvis du vil have mere underholdning, så lyt til 'Det, vi taler om' lige her