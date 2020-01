Selvom de har været sammen i mere end tre årtier, er de aldrig blevet gift.

Og det er der en helt særlig årsag til, forklarer den amerikanske talkshow- og tv-stjerne Oprah Winfrey.

Siden 1986 har hun dannet par med Stedman Graham - og særligt i begyndelsen af deres forhold gik der mange rygter i medierne om, hvornår de ville gifte sig, fortæller hun i en klumme i 'O Magazine', der er hendes eget medie.

Men det skete aldrig - og det er helt bevidst.

ARKIVFOTO af Oprah Winfrey og Stedman Graham. Foto: DANNY MOLOSHOK

»Han (Stedman, red) og jeg er enige om, at hvis vi var blevet gift, så var vi ikke sammen den dag i dag,« forklarer hun.

Dog var Stedman Graham nede på knæ i 1993, hvor han bad om hendes hånd. Og Oprah sagde da også 'ja'. Men kort efter ombestemte hun sig.

»Øjeblikket efter, jeg havde sagt ja til hans frieri, kom jeg i tvivl. Det gik op for mig, at jeg slet ikke ønskede et ægteskab. Jeg ønskede at blive spurgt. Jeg ville vide, om han følte, at jeg var værdig til at blive hans hustru, men jeg ønskede ikke ofrene, kompromiserne og den konstante forpligtelse, som det kræver for at få et ægteskab til at fungere,« forklarer hun og tilføjer:

»Mit liv med showet (hendes talkshow, red.) var min prioritet, og det vidste vi begge.«

Samtidig forklarer hun, at deres forhold fungerer så godt, fordi Stedman Graham har sin egen identitet, som ikke bare er at være 'Oprahs mand', men at han har sine egne mål, som han går efter.

Parret har aldrig fået nogle børn sammen.

Til det amerikanske medie People forklarede Oprah Winfrey sidste år, at hun tidligere i livet tænkte på at få børn, men at hun senere ændrede mening på grund af sin tid som talkshowvært.

»Det gik op for mig: 'Wow, jeg snakker med en masse mennesker med problemer, og de har problemer, fordi de havde mødre og fædre, som ikke var klar over, hvor seriøst et job, det er (at være forælder, red.),« forklarede hun.