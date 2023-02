Lyt til artiklen

Hans navn vækker måske ikke den helt store genklang herhjemme.

Men når han deler en af sine videoer på TikTok, følger knap elleve millioner mennesker fra hele verden med.

Selvom det måske kan lyde glamourøst med en så stor skare af følgere, er det dog ikke altid lige nemt.

Og for Rani Petersen – der går under kunstnernavnet Reiley – har det blandt andet også betydet, at han har skullet vænne sig til både 'forfærdelige' og 'frygtelige' kommentarer.

Eller i hvert fald har skullet forsøge at vænne sig det til.

»For det gør man jo ikke,« siger Reiley med et forsigtigt smil.

Selvom de færreste indtil videre kender hans navn herhjemme, kan det meget vel ændre sig lørdag aften, hvor han med sangen 'Breaking My Heart' stiller op som en af de otte kunstnere, der kæmper om at vinde det danske Melodi Grand Prix.

De lige knap 11 millioner, der følger ham på det sociale medie TikTok, er dog ikke i tvivl om, hvem han er.

Selv fortæller han, at det hele for alvor begyndte for nogle år siden med en helt særlig video.

Forinden var han begyndt at lave sine første videoer i forældrenes kælder, hvor han indspillede forskellige coverversioner af andres sange, som han delte på Instagram. Det førte til, at han blev opdaget af sit nuværende management.

Tilbage i 2019 spurgte hans manager, om han ikke også skulle forsøge sig med TikTok, der på det tidspunkt ikke havde vokset sig så stort endnu.

Det endte med, at Reiley delte en video, hvor han sang sin version af sangen 'Hey Julie' – og derefter eksploderede det.

Mere end ti millioner så alene den video.

»Det var helt skørt. Og så fortsatte jeg bare med at gøre det, og det har så udviklet sig siden. Det er vildt,« siger Reiley, som siden har fulgt den op med mange andre videoer, som ligeledes har fået stor opmærksomhed.

Opmærksomhed har han også fået i Sydkorea – men på en helt anden baggrund.

En af hans første sange, 'Let It Ring', endte med at skabe bølger i det østasiatiske land og førte til et regulært gennembrud for ham:

»Den passede meget godt ind på deres marked, så jeg fik en masse fans. Det er jeg virkelig taknemmelig for,« forklarer Reiley, der til daglig nu bor i London.

Med den store opmærksomhed følger også en masse øjne, der holder øje med alt, hvad han laver.

På godt og ondt.

For en masse har meninger og holdninger om ham, hvilket udmønter sig i kommentarer. Også af den mere grove slags.

»Jeg har virkelig været udsat for meget på TikTok. Især når man går 'ultra-viralt'. Så vil halvdelen hade dig, og halvdelen vil lide dig,« forklarer han.

På spørgsmålet om, hvad folk har skrevet til ham, svarer han:

»Forfærdelige ting. Frygtelige ting. De gør bare grin med én. Virkelig lede ting. På TikTok kan man ikke skrive 'hatespeech' og den slags, for så bliver man blokeret, men der er stadig mobning. Om hvordan man ser ud, hvordan man lyder, hvordan noget er pinligt. Og det kan virkelig ramme én, for man har jo lagt meget arbejde bag det, man deler. Og man deler det, fordi man virkelig godt kan lide det.«

Han understreger, at han synes, det er blevet bedre på det seneste.

Lige nu er det heller ikke kommentarerne, der fylder. Det gør det at stå på scenen til Melodi Grand Prix på lørdag, hvor han af bookmakerne er blevet udpeget som en af forhåndsfavoritterne.

»Misforstå mig ikke, de sociale medier er fantastiske, og jeg elsker det, jeg laver. Men jeg er også klar til mere af det her,« siger Reiley og løfter armene for at indikere det, at han er ude blandt folk og kan mødes med dem ansigt til ansigt, når han optræder på en scene.

»Man kender ikke altid dem, der kommenterer, og man ved ikke engang altid, om de er 'rigtige' mennesker. Så når jeg er ude at møde mennesker, er det langt mere givende,« siger han.

Du kan se Reiley på scenen lørdag aften, når det danske Melodi Grand Prix går i gang klokken 20 på DR.