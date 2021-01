Et flere millioner kroner dyrt frieri på et baseballstadium. Et overdrevet italiensk bryllup. Og en stor kærlighed. Det var opskriften på et af det seneste årtis mest magtfulde og rigeste kendispar.

Men nu er det formentlig snart slut. For en skilsmisse ser ud til at blive en realitet for realitystjernen Kim Kardashian og rapperen Kanye West. Men hvordan mødtes de? Hvordan har deres liv sammen været? Og hvad kommer der til at ske med deres formuer?

Den nu 40-årige Kim Kardashian måtte igennem to forliste ægteskaber og kysse mange andre frøer, før hun fandt sin drømmeprins i den populære rapper.

»'Hvem er denne Kim Kardajan?' Han anede ikke, hvad mit navn var.«

Kim og Kanye under modeugen i Paris i 2016. Foto: CAROLINE BLUMBERG Vis mere Kim og Kanye under modeugen i Paris i 2016. Foto: CAROLINE BLUMBERG

Sådan fortalte Kim Kardashian i et afsnit af familiens realityprogram 'Keeping Up With The Kardashians' om sit første møde med Kanye West.

Det skete tilbage i 2003. Dengang var Kim Kardashian knap kendt. Hun var mere et iøjnefaldende stykke vedhæng på datidens store realitystjerne, hotelarvingen Paris Hilton, som Kardashian var stylist for og venner med.

Kim Kardashian voksede op i et temmelig velhavende hjem i det dyre område Calabasas i Los Angeles i Californien. Hendes nu afdøde far var advokat Robert Kardashian, der blandt andet var forsvarsadvokat for O.J. Simpson. Derved fik hun adgang til mange kendte venner.

Og det var ved optagelsen til en af sangerinden Brandys musikvideoer, at hun mødte rapperen. Dengang vidste ingen af dem dog, at det ville ende med den store kærlighed.

Kim Kardashian med sin mor, Kris Jenner (yderst tv), samt sine to helsøstre Kourtney Kardashian (anden fra venstre) og Khloe Kardashian (anden fra højre). Foto: MONICA ALMEIDA Vis mere Kim Kardashian med sin mor, Kris Jenner (yderst tv), samt sine to helsøstre Kourtney Kardashian (anden fra venstre) og Khloe Kardashian (anden fra højre). Foto: MONICA ALMEIDA

Kim Kardashian blev første gang gift som 19-årig med musikproduceren Damon Thomas. Det ægteskab holdt kun tre år, og parret blev separeret i 2004. Og hun måtte igennem et ægteskab mere, før hun fandt sin mage i Kanye.

I 2008 begyndte hun at se mere til Kanye West ifølge magasinet Elle. Men parret blev ikke kærester. I stedet giftede Kardashian sig med basketstjernen Kris Humphries. Ægteskabet holdt dog kun i 72 dage, før en skilsmisse var en realitet.

Kanye West har siden indrømmet, at han allerede var blevet forelsket i Kim Kardashian, da hun giftede sig med Humphries, og der gik da heller ikke længe, fra skilsmissen var en realitet, til at at Kim Kardashian søgte trøst hos Kanye West.

Det forelskede par blev straks udnævnt som et nyt kendispowerpar, og i takt med, at deres forhold voksede, så voksede deres formuer også.

Det fik omverdenen blandt andet indblik i, da Kanye West friede til Kim Kardashian på et baseballstadium i San Francisco – få måneder efter at de havde fået datteren North i 2013. Frieriet kostede angiveligt tre millioner dollar. Dertil kommer, at han fik fremstillet ikke en, men tre forlovelsesringe.

»Og ringen, den udskiftede jeg faktisk aftenen før. Den ring, som jeg gav hende, var mindre end fire timer gammel, da hun fik den,« har Kanye West fortalt i et interview med Vanity Fair om forlovelsesringen, der angiveligt kostede knap 50 millioner kroner ifølge magasinet Brides.

Forlovelsen skød parrets popularitet op i nye dimensioner, og i 2014 var de det første sort-hvide par nogensinde, der kom på forsiden af modemagasinet Vogue.

Kritikerne var mange. Kritikken gik dog mest på, om realitystjernen Kardashian overhovedet fortjente at komme på forsiden af det prominente modemagasin.

Kim Kardashian i 2015 med parrets første datter North. Foto: ABIR SULTAN Vis mere Kim Kardashian i 2015 med parrets første datter North. Foto: ABIR SULTAN

Men den beslutning forsvarede bladets kendte chefredaktør, Anna Wintour. Godt nok har parret ikke altid den bedste stil, forklarede hun, men hun mente, at det var på sin plads, at parret, der i den grad har arbejdet sig op til en plads i spotlyset, også fik plads i Vogue.

2014 var i øvrigt også året, hvor Kim Kardashian og Kanye West blev gift, og hvor Kardashian tilføjede West til sit efternavn. Brylluppet fandt sted over flere dage med først forberedelser på de dyreste hoteller i Paris og derefter et celebert bryllup i Firenze, hvor gæster blev fløjet ind med et privatfly.

Mens millionerne fortsat trillede ind, og børneflokken blev udvidet fra et til fire – hvoraf de to sidste kom med hjælp fra rugemødre – så begyndte paradiset derefter at slå revner.

De seneste år har der været vedholdende rygter om, at Kim Kardashian og Kanye West var på vej mod en skilsmisse.

Dramaet toppede i sommer, da Kanye West havde meddelt sit kandidatur til posten som USAs præsident, hvorefter Kim Kardashian gik ud i offentligheden og fortalte, at hendes mand havde en bipolar lidelse.

Men Kanye West holdt sig ikke tilbage. På de sociale medier svinede han sin svigermor til, og han fortalte, at han havde forsøgt at blive skilt fra sin kone.

Kardashian-familien forsøgte at mane rygterne om skilsmisse til jorden, men den seneste tid har det virket uundgåeligt.

De seneste uger har alle amerikanske medier fra CNN til Page Six skrevet, at parret er ved at indgå forlig om en skilsmisse.

Kim Kardashian med parrets andet barn, sønnen Saint. Foto: STRINGER Vis mere Kim Kardashian med parrets andet barn, sønnen Saint. Foto: STRINGER

Også det respekterede erhvervsmagasin, sin Forbes har kastet sig ind i sagen og kigget på, hvordan parrets formue i så fald vil skulle deles.

Ifølge Forbes har parret en samlet formue på knap 2,1 milliarder dollar svarende 13 milliarder kroner. Dog har parret formentlig en ægtepagt, da begge parter var meget velhavende ved indgåelsen af ægteskabet, skriver mediet.

Derfor er det næppe de store milliardbeløb, der skal deles. Kanye West, der er den rigeste af de to med en estimeret formue på over syv milliarder kroner, tjener primært sine penge på sin musik og sit skomærke Yeezy. Især sidstnævnte scorer han kassen på.

Kim Kardashians formue er mere flydende, og en stor del af hendes indtægt kommer fra hendes eget kosmetikfirma KKW. Hun solgte dog allerede sidste år 20 procent af firmaet til kosmetikgiganten Coty for 200 millioner dollar, svarende til knap 1,3 mia. kroner. Dertil kommer de mange penge, som hun gennem årene har tjent på realityprogrammet 'Keeping Up With The Kardashians', som dog netop har indspillet sin sidste sæson.

Parret har endnu ikke selv kommenteret skilsmisserygterne, men angiveligt har parret boet hver for sig de seneste fem måneder, hvor Kanye West har boet i parrets ene hjem i Wyoming, mens Kim Kardashian og børnene har boet i parrets andet hjem i Californien.