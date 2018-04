X-Factor tvillingerne, René og Michael Amdi Hansen, blev kendte, da de i 2008 var med i X Factor. Musikken har siden da spillet en stor rolle i deres liv, men som årene er gået, er tilværelsen som voksen også ved at få sit tag i dem. Tvillingerne er pt. aktuelle i et nyt DR-program, der handler om vanskelighederne ved at stifte familie, når man har et handicap.

Finalen af den 11. X Factor sæson kulminerer i aften i DR Byen, hvor vinderen enten kan blive Jamie Talbot, Rasmus eller Place on Earth.

Og efter 11 sæsoner af programmet, og tusindvis af deltagere, har der været mange talenter på skærmen.

Rene og Michael Amdi Hansen. Tvillingerne, der deltog i X factor på DR1. Også kendt under navnet Engle for evigt. Foto: Lea Meilandt Mathiesen Rene og Michael Amdi Hansen. Tvillingerne, der deltog i X factor på DR1. Også kendt under navnet Engle for evigt. Foto: Lea Meilandt Mathiesen

To af dem er Michael og René Amdi Hansen. Tilsammen udgør de gruppen 'EngleForEvigt' og til maj udgiver duoen et nyt album.

I 2008 blæste de Blachmann bagover med deres audition, hvor de sang 'Wisemen' af James Blunt. Og netop den audition skulle vise sig at blive et vendepunkt i deres liv.

Nu bor de i et kollektiv i Viborg med deres familie. Og Michael er for nylig blevet far til en lille pige. Det kan man se i andet afsnit af DRs dokumentarserie 'Undskyld vi fik børn'.

Men selvom voksenlivet presser sig på, stopper det ikke tvillingerne i at følge deres drøm.

»Nu har min bror sat en lille pige i verden, men derfor satser vi stadig meget på musikken,« siger René Hansen og fortsætter:

»Det er blevet mere anderledes og det har været en omvæltning. Men det stopper ikke noget, selvom man har et lille barn. Vi vil blive ved med at spille musik, for det ville være synd at lægge noget på hylden, man er god til.«

Og den næsten nybagte far er enig med sin tvillingebror.

»Jeg fokuserer på musikken, selvom jeg er blevet far. Og vi er stadig i gang og skriver meget musik,« siger Michael Hansen.

Brødrene lider af ADHD, epilepsi og er udviklingshæmmede, men det skal ikke stoppe dem. Hverken i at stifte en normal familie eller i at være musikere. De ser derimod deres handicap som noget, der kan gavne deres karrierer.

»Selvom vi har vores handicap, er det jo mere vigtigt, at tingene bliver lavet ordentligt, end at man laver noget skrammel. Om man så skal bruge ti ekstra år på at gøre tingene godt. Vi arbejder rigtig hårdt på det og skriver sangene selv,« siger René Hansen.

Og noget må de have gjort godt. Pt. har deres fanside på Facebook knap 2000 likes, og de to brødre er allerede nu blevet booket til spillejobs i maj.

Men tvillingerne kan dog godt mærke, at kendisfaktoren er falmet.

»Der er nogle, der genkender os. Men det er ikke ligeså ekstremt som førhen,« siger René Hansen.

Tvillingerne kan godt lide, når tilfældige forbipasserende kommer over til dem på gaden.

»Det er dejligt, når nogle siger 'er det dig fra X Factor?', og synes, det man laver, er rigtig godt.«

Tvillingebrødrenes helt store drøm, er at kunne leve af musikken.

»Den store drøm er at kunne leve af musikken, men også lave sine egne numre og skille sig ud fra mængden. Vi laver dansktopmusik og har vores egen stil,« siger René Hansen.

Årets X Factor finale løber af stablen i aften, og indtil videre har Sigmund været tvillingernes favorit. Men fordi han røg ud i sidste uge, hepper de nu på Rasmus.

Se videoen af tvillingebrødrenes første X Factor audition nedenfor, der pt. har knap 60.000 visninger.