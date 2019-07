Der er gået et år siden svigerinden Kate Spade begik selvmord, og det har givet skuespiller og komiker David Spade tid til at reflektere over tabet.

»Jeg føler, at Katy ikke ville have gjort det fem minutter senere. Men den slags ting sker, og det kan ikke gøres om,« siger David Spade.

I et interview med The New York Times fortæller han om den store sorg, det var, da broderens kone, modedesigneren Kate Spade, tog sit eget liv.

Hans bror Andy Spade havde været gift med Kate Spade i 24 år, men i månederne op til hendes død var parret blevet separeret.

Kate and I during Christmas family photos. We had so much fun that day. She was so sharp and quick on her feet. She could make me laugh so hard. I still cant believe it. Its a rough world out there people, try to hang on.

Men svigerindens selvmord er desværre ikke det første af slagsen, som 55-årige David Spade har oplevet.

Da han var 15 år gammel tog hans stedfar sit eget liv og gennem hans skoletid på gymnasiet og universitetet, mistede han også tætte venner til selvmord.

Han fortæller, hvordan folk døde rundt omkring ham, mens han bare kunne kigge hjælpeløst på.

»Jeg sagde til mig selv, nu krydser jeg fingre og håber på, at det ikke er noget, der sker for enhver. Og så var der flere der forsvandt,« siger David Spade.

Efter Kate Spades tragiske død, blev familien ramt af endnu et tragisk dødsfald.

Blot dagen før hendes begravelse døde hendes far Earl F. Brosnahan, Jr. som 89-årig.

Han havde været syg og ifølge en udtalelse fra familien, var datterens død et for hårdt slag for den aldrende mand. Han endte med at dø af hjertesorg.

David Spade er kendt for sine optrædener i komedieprogrammet ‘Saturday Night Live’, sine stand-up shows og som skuespiller i diverse amerikanske komediefilm.