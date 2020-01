Selvom det er mere end 15 år siden, at finaleafsnittet af 'Venner' løb over skærmen, går serien stadig sin sejrsgang. Det betyder dog ikke, at alle aspekter af serien ældes lige godt.

I hvert fald har der de senere år været en del kritik - særligt fra unge såkaldte 'millennials' - der mener, at serien er både sexistisk, homofobisk og racistisk.

Men det har en af seriens stjerner, David Schwimmer - bedre kendt som Ross Geller - ikke meget til tilovers for, fortæller han i et nyt interview med det britiske medie The Guardian.

»Jeg er ligeglad,« affærdiger den 53-årige skuespiller i interviewet, inden han tilføjer:

Det sidste afsnit af 'Venner' blev sendt den 6. maj 2004. Foto: Fred Prouser

»Sandheden er også, at serien var banebrydende for sin tid på grund af den afslappede måde, den behandler emner som sex, homoægteskaber og forhold på. Seriens pilotafsnit handler om, at min karakters kone efterlader ham for en kvinde.«

Dermed forholder David Schwimmer sig afvisende overfor kritikken, som blandt andet blev udtrykt i en artikel i det britiske medie The Independent ved navn 'Millennials'' chokeret over plottet i Venner' for to år siden.

I artiklen klassificeres det blandt andet som homofobisk, at én af seriens hovedkarakterer Chandler Bing frygter, at andre skal tro, han er homoseksuel. Det kritiseres desuden også, at der serien igennem jokes med at én af de fem venner Monica Geller, engang var overvægtig.

David Schwimmer mener, en del af problemet med kritikken er, at folk tager serien ud af kontekst og glemmer at se på, hvad det var, serien forsøgte at gøre på daværende tidspunkt.

'Venner' har været en af de mest populære serier på Netflix mere end 15 år siden, selvom det er mere end 15 år siden, sidste afsnit løb over skærmen. Foto: HO

»Jeg er den første til at sige til, hvis jeg føler, noget er upassende eller ufølsomt, og mit barometer var ret godt på det tidspunkt. Jeg havde allerede dengang sans for sociale problemstillinger og ligestillingsspørgsmål,« siger den 53-årige skuespiller i interviewet med the Guardian.

Han peger blandt andet på, at han under indspilningerne var meget bevidst om, at der manglede diversitet i de kvinder, hans karakter, Ross, datede. Derfor agiterede han i årevis for, at han skulle date en kvinde af farve.

Udover at give sin mening om kritikken til kende kommer David Schwimmer i interviewet også med en nedslående melding til de mange millioner 'Venner'-fans verden over. Nemlig at de ikke skal sætte næsen op efter en 'Venner'-reunion.

Skuespilleren fortæller, at både han selv og sine medstjerner har travlt med andre projekter. Og desuden: Hvorfor ændre på det, der føles som den rette måde at slutte serien på? Spørger han hypotetisk.