I 2005 var David Owe på alles læber. Efter en rolle som it-ekspert i successerien 'Ørnen' og en sejr i 'Vild med Dans' var den i dag 40-årige skuespiller en særdeles ombejlet herre.

Siden blev det til et par store filmroller, en optræden i sæbeoperaen '2900 Happiness' og udgivelsen af jazzpladen 'Tomorrow', der floppede fælt. Og så blev der stille om den ellers så populære skuespiller, som syntes at være på toppen af sin karriere.

10 år senere forklarer han hvorfor.

Vinderne af Vild med Dans 2005, David Owe og Vickie Jo Ringgaard. Foto: Mogens Flindt Vis mere Vinderne af Vild med Dans 2005, David Owe og Vickie Jo Ringgaard. Foto: Mogens Flindt

»Opmærksomheden efter ’Vild med dans’ var meget intens. Hvis vi efter forestillingen (da David Owe turnerede som teaterskuespiller i 2006, red.) gik ud om aftenen, satte teknikkerne fra produktionen sig rundt om mig, fordi der var så mange, der kom over for at sidde hos mig. Jeg kan godt lide at være midtpunkt, og folk var søde, men det var en opmærksomhed, jeg ikke var vant til, og det var ret overvældende,« siger David Owe til TV 2.

Men selvom han var et af tidens hotteste navne, følte David Owe ikke, han havde succes. Han var blevet et kendt navn, som blev stoppet på gaden, men han fik ikke tilbudt de seriøse roller, han drømte om.

Marie Askehave og David Owe med døtrene Gudrun og Ingrid i 2014. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Marie Askehave og David Owe med døtrene Gudrun og Ingrid i 2014. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

I 2008 startede han derfor selv Nepo Teatret op sammen med sin hustru, skuespilleren Marie Askehave, og blev i tiden efter far til to døtre. Berømmelsen begyndte at fordampe, og David Owe tog til Tyskland, hvor han siden har haft en længere karriere som tv-skuespiller.

David Owe blev gift med Marie Askehave i Nibe Kirke i 2006. Foto: Ernst van Norde Vis mere David Owe blev gift med Marie Askehave i Nibe Kirke i 2006. Foto: Ernst van Norde

Herhjemme har han i flere år instrueret Jels Vikingespil, hvor han i år er stuntkoordinator. Sidste år færdiggjorde han en kandidat i psykologi, og så arbejder han frivilligt som supervisor på Ventilen i Næstved, der er et mødested for ensomme unge, skriver TV 2.

David Owe fik hurtigt et image som 'den flotte fyr' og valgte at bruge det aktivt ved at gøre sig grim og kikset i afslutningsnummeret. Foto: Mogens Flindt Vis mere David Owe fik hurtigt et image som 'den flotte fyr' og valgte at bruge det aktivt ved at gøre sig grim og kikset i afslutningsnummeret. Foto: Mogens Flindt

Nu er han dog tilbage på dansk tv. I øjeblikket kan han nemlig ses i komedie-serien 'Løbeklubben', der sendes på TV 2 Play og handler om Henriette, spillet af Lise Baastrup, der modvilligt melder sig ind i klubben, da hun skal løbe DHL-stafet med sin arbejdsplads. Her spiller David Owe løbetræneren Patrick.

Foruden de to medvirker Jens Jørgen Spottag og Stephania Potalivo.