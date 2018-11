Fædre og mødre, der giver deres børn et trutkys på munden, vælter frem på de sociale medier i sympati med den engelske fodboldstjerne David Beckham.

Der udbrød et ramaskrig i cyberspace, da den tidligere fodboldspiller forleden lagde et billede på Instagram, hvor han kysser sin otte-årige datter Harper på munden.

Det, der umiddelbart lignede et uskyldigt foto af far og datter på en skøjtebane, fik i den grad brugerne på de sociale medier til tasterne.

Selv om opslaget blev liket af mere end to millioner følgere, kredsede mange af de over 12.000 kommentarer om, hvorvidt det var passede for en forældre at kysse sit barn på munden.

Nu er flere og flere begyndt at lægge billeder op på Instagram, hvor de kysser deres egne børn.

Formålet er at vise, at det er fuldstændig normalt at give sine egne børn et smækkys.

Flere kendte førte an i den nye trend. Blandt dem sangerinderne Beyonce og Frankie Bridge.

Også flere helt almindelige brugere viste deres støtte til den berømte fodboldsspiller.

Under hashtag som eksempelvis #teambeckham eller #standbybeckham lægger de billeder op, hvor de kysser deres egne børn på munden.

Det er langt fra første gang 'The Beckhams' skaber debat ved åbenlyst at kysse deres børn. Både David Beckham og hans kone Victoria har lagt lignende billeder op tidligere - og med en lignende debat til følge.

Sidste år sagde den tidligere fodboldspiller til avisen The Telegraph om sagen.

»Jeg blev simpelthen kritiseret for at kysse min datter på læberne den anden dag. Jeg kysser alle mine børn på læberne,« sagde han og fortsatte:

»Måske ikke Brooklyn. Brooklyn, han er 18, og han vil måske synes, det er lidt sært. Men jeg er meget omsorgsfuld med mine børn. Det er sådan, jeg og Victoria er opdraget, og det er sådan, vi er omkring vores børn.«