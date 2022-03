Rigtig mange mennesker er på den ene eller anden måde klar til at hjælpe Ukraine og det ukrainske folk, som står i en krise efter Ruslands invasion af landet.

Et af disse mennesker er 46-årige David Beckham, som bruger sit store talerør på Instagram til at hjælpe med indsamlingen af økonomiske hjælpemidler.

Derfor giver han i ét døgn sin Instagram-profil væk til lægen Iryna, der hjælper gravide, så hun kan fortælle, hvordan de fortsat udøver deres arbejde midt i en krigstid, og hvordan folk gennem UNICEF kan donere og støtte.

»Se mine stories, og lær mere om det fantastiske arbejde, som Iryna og sundhedspersonalet gør for at redde liv i Ukraine. Giv, hvad du kan for at støtte UNICEF og folk som Iryna,« siger David Beckham i sit opslag.

I en række stories viser Iryna, hvilke forhold de må arbejde under.

På krigens første dag måtte alle nybagte og vordende mødre evakueres til en kælder, hvor de endte med at sidde i tre timer. Babyer, som er på intensivafdelingen, kunne ikke komme med, da de er afhængige af udstyr, som kun er på afdelingen.

Irynas arbejdsdag er nu 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, fortæller hun, ligesom hun også giver et nap med, når der kommer forsyninger, som skal aflæsses.

Forsyninger, som UNICEF i årevis har hjulpet med at få leveret til Ukraine, og som de derfor er eksperter i.

Blandt andet er UNICEF ansvarlige for at have leveret generatorer, der gør det muligt for hospitalet at give ilt til babyerne i kælderen.

Iryna ved godt, at hun, og alle andre ansatte hospitalet risikerer deres liv ved at blive, men de bliver, fordi de elsker deres job.

»Hver eneste donation, og hver eneste af jer, der donerer, betyder noget for os. Tak til hele verden for jeres støtte,« lyder det fra Iryna i den sidste story.