Det kræver sin kvinde at se ud som Victoria Beckham.

Det 47-årige tidligere 'Spice Girl'-medlem har før fortalt om sin meget restriktive kost, der ikke indeholder råt kød, mejeriprodukter eller noget som helst, der er lavet på olie, smør eller sauce.

Men hvad er der så tilbage på tallerkenen, kunne man fristes til at spørge?

Det svarer hendes mand gennem mere end tyve år, den tidligere fodboldspiller David Beckham, nu på i podcasten 'River Cafe Table 4'. Og menuen er ret kedeligt.

»Siden jeg mødte hende, har hun kun spist grillet fisk og dampede grøntsager. Det er meget sjældent, hun vil afvige fra det,« lyder det fra David Beckham om sin et år ældre kone.

Fodboldikon David Beckham og sanger-turned-designer Victoria Beckham har været gift siden 1999. Her ses de med deres ældste søn, den 22-årige Brooklyn Beckham, som har de tre yngre søskende Romeo, Cruz og Harper.

Han tilføjer, at han selv er noget af et madøre, så hans lykkeligste aften var engang, da Victoria Beckham var gravid med parrets yngste af fire børn, og hun lod sig overtale til at smage noget fra hans tallerken.

»Jeg kan blive ret rørt over mad og vin, så når jeg spiser noget fantastisk, så vil jeg have, at alle skal prøve det. Desværre er jeg gift med én, der har spist det samme måltid de sidste 25 år,« sukker den 46-årige fodboldklubejer.

David Beckham og Victoria Beckham bor til daglig i et millionpalæ i London med deres fire børn, den 22-årige Brooklyn, 19-årige Romeo, 16-årige Cruz og 10-årige Harper.