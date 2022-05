Isaiah Lee.

Det er navnet på manden, som tirsdag aften forsøgte at overfalde komikeren Dave Chapelle, mens denne stod på scenen i Hollywood Bowl og optrådte.

Den 23-årige mand blev med det samme anholdt og er fortsat i politiets varetægt. Men et lille lys i mørket er der dog for Isaiah Lee.

Han bliver nemlig ikke sigtet for 'felonoy charges', som oftest er forbrydelser, der giver mindst ét års fængsel. Det fortæller Los Angeles' distrikstadvokat til CNN.

»Efter gennemgang af beviserne, er anklageren kommet frem til, at selvom der er foregået kriminelle forhold, er det ikke nok til at sigte for 'felony charges'« forklarer distriktadvokatens talsperson, Greg Risling.

Det betyder dog ikke, at Isaiah Lee slipper så let.

Han bliver nemlig sigtet for fire mindre forhold. Heriblandt vold og besiddelse af våben. Han havde en attrappistol, der også var udstyret med knivblad.

Dave Chappelle var i stand til at fortsætte showet efter overfaldet, hvor han blandt andet fik hjælp fra Jamie Foxx og Chris Rock, da publikum skulle beroliges.

Sidstnævnte må også om nogen siges at være vant til uvelkomne gæster på scenen, da han – som bekendt – blev slået af Will Smith på scenen til Oscarshowet.