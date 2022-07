Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter to forfærdelige år har sangerinden Christina Perri nu valgt at dele, hvad det var, der skete, da hendes datter mistede livet under fødslen.

Det gør hun i et stort interview med People for at sætte fokus på de sygdomme, kvinder kan have under deres graviditet.

Sangerinden mistede datteren Rosie, fordi hun havde en blodkoagulationsforstyrrelse – noget som kunne være blevet opdaget, hvis hun havde fået taget en blodprøve.

»Der var så meget vrede og sorg. Der var dage, hvor jeg ikke kunne se en fremtidig version af mig selv,« fortæller hun i interviewet.

Derfor deler Christina Perri nu sin historie, fordi hun håber, hun kan gøre opmærksom på lidelsen og måske sikre andre, så de ikke skal igemmen samme smerte, som hun selv oplevede.

»Jeg er ligeglad med, hvor længe det tager. Jeg vil aldrig stoppe. Jeg håber, jeg kan forvandle min tragedie til noget smukt,« lyder det.

Sangeren, der har datteren Carmella på fire, har talt med gynækolog Mary Kerr om, at lidelsen kan stoppes, hvis man kommer på blodfortyndende medicin.

»90 procent af alle spontane aborter skyldes en genetisk fejl. Det efterlader ti procent, der skyldes ting som blodkoagulationsforstyrrelse. Det kan forebygges med noget så simpelt som blodfortyndende,« fortæller Mary Kerr.

I dag er Christina Perri kommet tilbage til livet med sin familie, og hun bærer ikke nag overfor lægerne, der var involveret i hendes graviditet.

»Jeg kan aldrig være vred på lægerne. De fulgte protokollen. Men hvis der en mulighed for at gøre folk opmærksomme på denne her test i screeningen af gravide, så er det vigtigt. Det er ikke fortiden, der er vigtig for mig. Det vigtige er at redde babyer,« siger hun.

Christina Perri valgte efter dødfødslen at få foreviget sin datter med en tatovering af en rose.