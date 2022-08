Lyt til artiklen

Til Mascha Vang og Troels Krohn Dehli Vangs bryllup var der rørende taler. Alligevel var det Mascha Vangs datter, den 9-årige Hollie, der løb med opmærksomheden.

Hun havde lavet et fad, hvor bryllupsgæsterne hver og en skulle sætte deres fingeraftryk, hvorefter fadet skulle brændes som et evigt minde for bryllupsfesten.

»Gæsterne skulle dyppe deres finger i maling, og så sætte deres fingeraftryk. Det var så fantastisk,« fortæller en glad Mascha Vang.

»Det var meget sødt, og Mascha var rørt,« fortæller Thomas Evers Poulsen, der deltog som aftenens toastmaster.

Thomas Evers Poulsen og kæresten Sæphor Kristinsson. Mascha Vang og Troels Krohn Dehli bliver gift på Holckenhavn Slot ved Nyborg, tirsdag den 2. august 2022. Foto: Michael Drost-Hansen Vis mere Thomas Evers Poulsen og kæresten Sæphor Kristinsson. Mascha Vang og Troels Krohn Dehli bliver gift på Holckenhavn Slot ved Nyborg, tirsdag den 2. august 2022. Foto: Michael Drost-Hansen

Udover Hollie var der andre rørende begivenheder, fortæller Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen til B.T.

»Den første tale var fra Maschas far, og det var en tale, der rørte Mascha meget,« fortæller Thomas Evers Poulsen.

»Det var en stor overraskelse, for jeg havde slet ikke forventet det. Jeg har aldrig hørt min far holde en tale før, så det betød meget,« uddyber Mascha.

»Vi er jo fra Jylland, hvor man plejer at ordne den slags med en sang, men det havde vi venligt frabedt os, griner hun.

Thomas Evers Poulsen fortæller desuden, at festen var god, og at brudevalsen først startede klokken 23.40, og at musikken spillede helt frem til kl. 4 om morgenen.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli bliver gift på Holckenhavn Slot ved Nyborg, tirsdag den 2. august 2022. Foto: Michael Drost-Hansen Vis mere Mascha Vang og Troels Krohn Dehli bliver gift på Holckenhavn Slot ved Nyborg, tirsdag den 2. august 2022. Foto: Michael Drost-Hansen

Men bryllupsrejsen må vente.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli Vang har en fyldt kalender det næste lange stykke tid, så udover en tur til Smukfest, og en familiehoneymoon i efterårsferien til Egypten, er der ikke lagt ferieplaner for det nygifte par.

Troels Krohn Dehli Vang og Mascha Vang blev gift i tirsdags på Holckenhavn Slot i Nyborg.

De mødte hinanden første gang efter at en kvindelig følger kontaktede Mascha Vang under Smukfest i 2017 med henblik på at få parret til at mødes.

Det blev ikke til at møde dengang, men da den kvindelige følger kontaktede Mascha Vang efter noget tid med samme forespørgsel, var hun nødt til at vide mere om ham, der skulle blive hendes nye mand.