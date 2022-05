Morten Wagner er blevet millionær på blandt andet dating.dk. Selv har han med egne ord datet over 500 kvinder. Han fylder 50 år den 14. maj.

Det er muligvis ikke alle danskere, der kender til Freeway-koncernen. Men nævn hjemmesider som dating.dk, arto.dk og lejebolig.dk, og de fleste er klar over, hvad der tales om.

Det er Freeway-koncernen, der står bag de populære sider, og de har indbragt Morten Wagner millioner.

Wagner fylder 50 år den 14. maj.

Det var dating.dk, der blev byggestenen til Freeways succes. Siden blev grundlagt i 1998 for at hjælpe singler med at møde hinanden online. Wagner etablerede den med en række partnere.

Idéen opstod på et lille loftsrum i Viborg, hvor Morten Wagner og andre partnere snakkede om en kæresteportal og så muligheder i det stadig nye og moderne internet.

- Dengang var internettet en slags tekst-tv, hvor man kunne se, hvordan vejret blev i morgen og så videre.

- For mit vedkommende havde jeg en stor interesse for piger. Og jeg kunne huske at have set et forum, hvor folk prøvede at komme i kontakt med hinanden.

- Så tænkte jeg, at det kunne vi gøre bedre, siger Wagner.

Mange troede, at der blot var tale om en dille, og at internettet ville forsvinde. Intet kunne være mere forkert, og det indså Wagner og hans samarbejdspartnere.

Freeway fulgte op med mange af Danmarks mest populære hjemmesider, som bragte store summer i pengekassen.

Wagner har også skrevet en bog om dating.dk, hvori han fortæller om det at starte internetvirksomheder i den spæde start, om sine - med egne ord - cirka 500 scoringer og succesen med dating.dk.

Morten Wagner er i øvrigt bror til den lige så succesfulde forretningskvinde Mia Wagner, som mange vil kende fra DR-programmet "Løvens Hule", og som også er en del af Freeway.

Han er single og bor i dag i Schweiz. Karrieren har været travl, og det er den stadig, men Morten Wagner har de senere år nået en erkendelse af, at arbejdet ikke behøver at fylde alt.

Derfor tager han pauser og har blandt andet gået caminoen tre gange, fortæller han.

- Mange af mine venner har valgt at fortsætte med næsten at arbejde sig selv ihjel. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre.

- Jeg kan godt lide at arbejde og have med iværksættere at gøre og har investeret gennem "Løvens Hule", men omvendt har jeg besluttet, at livet også skal være andet end arbejde.

