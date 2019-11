Er Kylie Jenner og Drake stadig bare venner, eller er de begyndt at date den seneste måned?

Det er et spørgsmål, som mange mennesker har stillet sig selv, efter Kylie Jenner slog op med rapperen Travis Scott for en måned siden.

22-årige Jenner og 33-årige Drake er siden blevet set sammen mange gange, men forskellige kilder siger forskellige ting til People.

Nogle kilder mener, at de to kendisser er begyndt at ses 'romantisk', mens andre kilder insisterer på, at de stadig er venner, som de har været de seneste mange år, hvor Drake blandt andet er kommet tæt på Jenners familie.

Drake og Kylie Jenner har kendt hinanden i flere år, hvor de har været venner. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Drake og Kylie Jenner har kendt hinanden i flere år, hvor de har været venner. Foto: CHRIS DELMAS

Rygterne om deres mulige romantiske affære fik for alvor ben at gå på i sidste uge, hvor Jenner eftersignende både deltog i Drakes fødselsdagsfest samt halloweenfest.

Til halloweenfesten om torsdagen har en kilde fortalt People, at Jenner skulle være blevet hængende til langt ud på natten.

Selvom Drake skulle kende Jenner-familien rigtig godt, så ønsker familien, at Jenner bliver sammen med 28-årige Travis Scott, selvom de godt ved, at han ikke er perfekt.

Det kan skyldes, at Scott og Jenner har datteren, Stormi, på et år sammen, og det er da også hende, der fylder mest.

Kylie Jenner har sammen med Travis Scott datteren, Stormi, på et år. Foto: NINA PROMMER Vis mere Kylie Jenner har sammen med Travis Scott datteren, Stormi, på et år. Foto: NINA PROMMER

»Vores hovedfokus lige nu er Stormi. Vores venskab og vores datter er prioriteten,« udtaler 22-årige Kylie Jenner.

Mens Jenner kun har været single den seneste måneds tid, så har den canadiske rapper været single de seneste måneder efter bruddet med Sophie Brussaux.

Drake har en søn, to-årige Ardonis, sammen med Brussaux. Det bekræftede han sidste år.

Nu kan kun tiden vise, om Jenner og Drake forbliver venner, eller om forholdet udvikler sig over de kommende måneder.