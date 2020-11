Den britiske skuespiller og bodybuilder David Prowse – der nok bedst er kendt for at lægge krop til den ikoniske karakter Darth Vader i de originale 'Star Wars'-film – er afgået ved døden.

Han blev 85 år.

Det skriver Sky News og BBC.

David Prowse var med til at udødeliggøre karakteren 'Darth Vader' i de verdensberømte film.

Han spillede den maskeklædte faldne jedi i trilogien 'A New Hope' fra 1977, 'The Empire Strikes Back' fra 1980 og 'Return of the Jedi' fra 1983.

Filmseere så dog aldrig selve David Prowse i filmene.

Han lagde krop til figuren inde bag dragten, mens Darth Vaders stemme blev fortalt af skuespilleren James Earl Jones. Det korte glimt, man så af Darth Vaders ansigt, var skuespilleren Sebastian Shaw.

Man ønskede, at Darth Vader i filmene skulle fremstå som en 'truende' figur i sit kostume, og David Prowse fik derfor rollen på grund af sin baggrund som bodybuilder og imponerende fysik.

Til BBC bekræfter David 'Dave' Prowses manager, Thomas Bowington, den triste nyhed og fortæller, at skuespilleren sov ind efter korts tids sygdom:

»Selvom han var kendt for at spille mange monstre, så var Dave for både mig og alle, der kendte og arbejdede sammen med ham, en helt i vores liv,« fortæller han.

»Må Kraften være med ham for altid,« tilføjer han.