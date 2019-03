Skuespiller Dar Salim trak stikket i 2018.

Du har måske ikke opdaget det, da han har været at finde i både film og serie, men han har faktisk ikke spillet skuespil hele sidste år.

Det skriver Euroman.

»Frem til 2018 har mit drive og mit behov for at lykkes, for at blive nummer et, været så grænseoverskridende stort og stærkt. Det var min kamp for at komme væk fra mit rådne udgangspunkt. En kamp med mig selv,« siger den 41-årige skuespiller.

Dar Salim, dansk skuespiller som blandt andet har medvirket i Borgen og Game of Thrones. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Dar Salim, dansk skuespiller som blandt andet har medvirket i Borgen og Game of Thrones. Foto: Thomas Lekfeldt

»Den benzin er en af grundene til, at jeg er kommet så langt. Men det er fandeme også en svær brand at slukke for. Det var usundt. Jeg kan mærke, at der nu er andre ting, jeg skal realisere.«

Han besluttede altså, at 2018 var året, hvor han var nødt til at finde ud af, hvor han egentlig ville hen med sit liv. For succes var ikke længere målet.

Han sagde nej til alt. Selv da de ringede fra Hollywood, afviste den irakiskfødte skuespiller tilbudet.

Senest har Dar Salim spillet med i tv-serien 'Kriger' og filmen 'Selvhenter.' Til april kan man se ham i hovedrollen i den nye film 'Til vi falder,' der har premiere den 25. april.