Felix Smith blev ved med at spørge, og til sidst sagde Dar Salim for en gang skyld ikke nej.

Den 27. februar er den 43-årige skuespiller vært i en ny dansk udgave af det britiske bilprogram 'Top Gear'.

For nylig var han også vært på 'Zulu Awards'.

Hvordan kan det være, at Dar Salim pludselig har brudt sin tradition med ikke at deltage i underholdningsprogrammer?

»De to ting faldt lidt tilfældigt oveni hinanden,« forklarer Dar Salim til B.T.

»For det første så jeg 'Zulu Awards' som en milepæl. Det er det største awardshow, vi har, og jeg har altid vidst, at hvis jeg fik tilbudt at blive vært på det, så ville jeg sige ja,« uddyber han.

»'Top Gear' var mere et sidespring. Jeg har altid automatisk takket pænt nej tak til underholdningsprogrammer, men Felix (Smith, medvært på ’Top Gear’, red.) ringede, og da vi havde snakket sammen frem og tilbage, løb jeg til til sidst tør for undskyldninger,« griner han.

»Jeg er ikke bilnørd, men jeg elsker at køre i bil, og 'Top Gear' så jeg som en mulighed for at få en masse oplevelser, som jeg ikke ville kunne tage tid til i mit privatliv.«

Dar Salim var vært ved Zulu Awards den 13. februar. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dar Salim var vært ved Zulu Awards den 13. februar. Foto: Martin Sylvest

Den seriøse mand, der brød igennem i 2010 med DR-serien 'Borgen', forklarer, at han først og fremmest ser sig selv som skuespiller, og derfor skal man helst ikke vide for meget om hans privatperson.

»Jeg laver heller ikke presse for sjov. Jeg sidder ikke i 'Go' aften Danmark' og udtaler mig om alt muligt. For at være overbevisende og bevare illusionen som skuespiller i for eksempel ’Fred til lands’ (DR-dramaserie, red.), skal jeg ikke lave for meget andet ved siden af.«

Dar Salim forklarer videre, at når man ser ham som vært på 'Zulu Awards' og 'Top Gear', spiller han stadig en form for rolle, selvom han jo som udgangspunkt optræder som sig selv.

»Jeg spiller en udgave af mig selv. Men altså, da vi først var i gang med 'Top Gear'-optagelserne, blev jeg jo også fuldstændig grebet af det, når vi kørte ræs.«

I 'Top Gear' får han lov til at prøve den ene fartmaskine efter den anden.

Som skuespiller skal man normalt passe på med ikke at komme til skade, så det går ud over ens arbejde.

I efteråret, da de optog 'Top Gear', havde han ikke andre job ved siden af, så han gav den fuld gas på kørebanerne rundt omkring i Norden, hvor programmet er optaget.

»Når først jeg er på, så er jeg på. Så må nogle skrivebordstyper tage sig af forsikringen. Der er sikkert nogle, der sidder og krydser fingre (for at han ikke kommer til skade, red.), men sådan tænker jeg ikke.«

De otte programmer af 'Top Gear', der bliver sendt på Kanal 5 og Dplay i løbet af foråret, er færdiglavet, så nu kan Dar Salim holde det næste stykke tid mere eller mindre fri.

Han har en rolle i den tyske film 'Curveball' og skal derfor i denne uge til Berlin og repræsentere den til filmfestivalen Berlinale. Derefter venter et nyt projekt syd for grænsen til efteråret.

»Jeg er så lykkelig for, hvordan det gik med 'Zulu Awards'. Nu har jeg nogle forskellige tilbud, som jeg skal overveje, og så må vi se, hvad der sker.«

Dar Salim var ved årets 'Zulu Awards' ikke kun vært. Han var også nomineret i kategorien 'årets skuespiller', som han vandt for sine præstationer i filmen 'Til vi falder' og tv-serien ’Fred til lands’.