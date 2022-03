Lennart Johannesen har i flere år lidt af nedsat syn.

Men det er desværre gået den forkerte vej for den 72-årige grundlægger og forsanger i dansktopbandet Fede Finn & Funny Boyz.

»Jeg ser desværre ikke så godt,« fortæller Lennart Johannesen, da B.T. fredag møder ham på den røde løber til Reality Awards.

»Jeg kan ikke se med det ene øje, og jeg har 10-15 procent syn tilbage på det andet.«

Fede Finn & Funny Boyz på den røde løber til Reality Awards 2022 på Docken i København fredag den 18. marts 2022. Foto: Philip Davali

Heldigvis forværres hans syn ikke længere, fortæller han.

»Det er stoppet, men det er et led i diabetes, hvor jeg ikke kom til lægen i tide. Så jeg har kun mig selv at takke for det,« lyder det ærligt fra dansktopstjernen.

Han forstår dog at få det meste ud af tilværelsen alligevel, og han optræder derfor også stadig jævnligt med det band, han grundlagde for 15 år siden.

Ikke mindst til Reality Awards fredag, hvor han skulle underholde med Fede Finn & Funny Boyz' sang til 'Forsidefruer'-stjernen Janni Ree.

Fede Finn & Funny Boyz-forsanger Lennart Johannesen og -sangerinde Judy Glosted sammen med 'Forsiderfruer'-stjernerne Janni Ree og Jackie Navarro på scenen til Reality Awards 2022. Foto: Philip Davali

Heldigvis har Lennart Johannesen heller ikke brug for hverken blindestok eller andre remedier – hverken i dagligdagen, eller når han giver den gas på scenen, forsikrer han.

»Jeg har jo Judy som min førerhund,« joker forsangeren om den seneste tilføjelse til sit orkester, nemlig sangerinden Judy Glosted, der tidligere har været sprechstallmeister i Cirkus Benneweis.

»Når man først får seletøjet af hende, så slår hun over i galop,« joker han videre.