Der er fuld support fra Medinas internationale musikalske samarbejdspartnere i den aktuelle sag om spiritus- og kokain-kørsel.

Den tysk/engelske house-duo M-22 udsendte før jul singlen 'First Time' i samarbejde med Medina på Universal Music UK. Singlen har indtil videre næsten syv millioner afspilninger på Spotify, og de har haft hende fløjet til London for at spille den live.

Duoen, der har remixet for store internationale electro-stjerner som Avicii og Axwell & Ingrosso, har ikke tænkt sig at stoppe samarbejdet med Medina, til trods for at hun om et par dage skal i retten.

»Vi elsker og støtter Medina. Så er der ikke mere at sige til det,« skriver M-22's manager Nico Meckelnburg i en mail til BT.

Twitter-brugeren Mikkel Petersen finder det imidlertid pudsigt, at artworket til Medina og M-22's samarbejde er to hvide streger:

Det er næsten for pudsigt, men Medina har lige lagt en video op med to hvide baner henover. pic.twitter.com/KSoquob796 — Mikkel Petersen (@MikkelDPetersen) 21. marts 2018

Onsdag middag kom det frem, at Medina sidste sommer den 29. juli klokken kvart i fem om morgenen blev taget af politiet køre i bil med en promille på mere end 0,5 samt kokain i blodet. Hun blev standset af politiet på Nordre Strandvej i nordsjællandske Hornbæk og har eftefølgende fået inddraget kørekortet.

Senere i denne uge skal hun for retten, hvor anklageren kræver, at Medina betaler en bøde, samt at hun ubetinget frakendes kørekortet.

Folkekirkens Nødhjælp, der har et igangværende samarbejde med Medina om nødhjælpsprojektet 'Mevation' forholder sig indtil videre afventende, indtil der er fældet en dom.

I starten af marts kom det frem, at Medina for anden gang i sit liv havde skiftet navn i folkeregistret. I 2003 skiftede hun navn fra Andrea Fuentealba Valbak til Medina Danielle Oona Valbak, efter hun havde været til numerolog, og i år valgte popstjernen altså igen at ændre sit navn til det mere enkle Frederikke Hansen.

BT arbejder på at få en kommentar fra Medina og hendes manager.