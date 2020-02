Albertslund-drengen Michel Patric Sian er blevet håndplukket til at optræde med ingen ringere end et af vor tids største musikalske ikoner – den afdøde sangerinde Whitney Houston.

Superstjernen døde i 2012. Alligevel kan man opleve hende i det storstilede show 'An Evening With Whitney', der tirsdag har Europa-premiere i England og kommer til Danmark i slutningen af marts.

Under showet toner Whitney Houston ved hjælp af avanceret teknologi frem som hologram og leverer en lang række af sine største hit.

Undervejs er hun flankeret af både liveband, korsangere og en håndfuld dansere. En af dem er danske Michel Patric Sian, som blev headhuntet til turneen i sidste øjeblik.

Sådan ser Whitney Houston ud, når hun toner frem som hologram. Foto: Base Hologram LLC Vis mere Sådan ser Whitney Houston ud, når hun toner frem som hologram. Foto: Base Hologram LLC

Det korte varsel betød, at han havde to dage til at lære koreografien til de otte numre, danserne medvirker i.

»Det var helt vanvittigt. Jeg var lige kommet tilbage til Los Angeles efter at have optrådt med J.Lo til Super Bowl. De andre havde allerede øvet sig i ugevis, og eftersom vi kun er fire dansere i alt, er der virkelig spotlight på os og ikke plads til fejl.«

»Efter to intense træningsdage var der generalprøve foran et publikum og presse – og heldigvis gik det fantastisk,« fortæller Michel Patric Sian.

Den 30-årige danser og koreograf har ud over J.Lo optrådt med blandt andre Justin Bieber, Fergie og Cardi B og medvirket i 'Aladdin'-filmen.

Men trods sin erfaring kunne han mærke nerverne buldre under generalprøven.

»Det er en kæmpe chance for mig at bevise, jeg kan lære noget nyt så hurtigt. For jeg kunne have fucket alt op, og så ville snakken gå.«

»Det er en lille branche, og koreografen på showet er en af de største,« siger Michel Patric Sian om den anerkendte Fatima Robinson, der står for produktionen.

Hun har tidligere arbejdet med blandt andre Michael Jackson, Britney Spears, Prince, Rihanna og ikke mindst Whitney Houston selv.

Her en lidt ældre udgave af den afdøde sangerinde. Stadig et hologram. Foto: Base Hologram LLC Vis mere Her en lidt ældre udgave af den afdøde sangerinde. Stadig et hologram. Foto: Base Hologram LLC

'An Evening With Whitney' har 27 show i Europa og rykker dernæst til Las Vegas i en periode, inden turen fortsætter til resten af verden.

Men et stop glæder Michel sig særligt til.

Det er, når turneen den 29. marts rammer Danmark.

»Det bliver sygt optur at optræde foran venner og familie i Forum Black Box. Også fordi det er så specielt et show,« siger Michel Patric Sian, hvis mor var kæmpe Whitney Houston-fan og havde alle hendes plader.

I 2012 blev Whitney Houston fundet livløs i et badekar på et mondænt hotel i Beverly Hills, og kort efter blev den kun 48-årige sangerinde erklæret død af ambulancefolk på stedet. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere I 2012 blev Whitney Houston fundet livløs i et badekar på et mondænt hotel i Beverly Hills, og kort efter blev den kun 48-årige sangerinde erklæret død af ambulancefolk på stedet. Foto: MARIO ANZUONI

Der er nu delte meninger om den stort anlagte hologram-turné både blandt fans og medier.

Blandt andet har Los Angeles Times skrevet, at 'det lyder godt, ser livagtigt ud, men stadig er super creepy'.

»Jeg ved godt, nogle fans synes, man skal lade Whitney hvile i fred, mens andre synes, det er fedt, at de kan få lov til nærmest at opleve hende live,« lyder det fra Michel Patric Sian.

»Selv synes jeg, det er imponerende, det overhovedet kan lade sig gøre. Når jeg sidder bag scenen til de numre, vi ikke danser til, og bare lytter, er det fucking sindssygt at høre hendes stemme. At høre hende tale og synge. Selvom hun desværre ikke lever længere, vil hendes musik altid gøre det.«