»Dior,« siger Caroline Fleming teatralsk om sin kjole og laver svanen, så den flyver omkring hendes roterende krop.

Hun ankommer som en af de allersidste kendisser til Elle Style Awards, hvor rækker af tv-ansigter trådte frem på den røde løber:

Lina Rafn, Saszeline, Sarah Grünewald, Christiane Schaumburg-Müller, Nikolaj Koppel, Remee, Medina, Sara Bro. Spørgsmålet er i dag, om stjernerne selv synes de bruger for mange penge på deres eget tøj.

Det sker efter, kronprinsesse Mary indrømmede, at hendes tøjforbrug var for stort, og at vi skal fokusere på bæredygtighed.

I løbet af et år bruger hun en lille million på tøj. Og den kulsorte produktion er ikke så bæredygtig i en tid, hvor kloden er på overarbejde.

Kommer modens spidser til at købe mindre tøj? Og hvor meget køber de?

»Jeg går rigtig meget op i miljø. Jeg skal også spare«

»Jeg synes, det er helt fuldstændig fantastisk, at danskerne er gode til at påvirke klimaet på en positiv måde,« siger Caroline Fleming.

ELLE Style Awards 2019. Caroline Fleming.

Men bruger du for mange penge på tøj, Caroline Fleming?

»Jeg mener absolut, at less is more. Men jeg synes, at man har et ansvar, så hvis man køber lidt, men godt.«

Køber du så mindre?

»Jeg køber allerede mindre, og jeg er begyndt at sortere godt ud,« siger hun, inden vagten kommer og smider hende ind til middagen.

Tjenere går rundt og serverer små champagneflasker til de mange fremmødte, der skal underholdes med mad, med show og med prisuddelinger.

Heldigvis nåede B.T. at tale med et hav af kendisser forinden.

Sarah Grünewald siger også, at hun ikke bruger for mange penge på tøj.

»Nej, det har jeg aldrig gjort. Da jeg blev en kendt person, var jeg lidt flov over, at jeg ikke havde de dyre designer-mærker.«

ELLE Style Awards 2019. Sarah Grünewald.

»Så dem gik jeg ud og købte, men brugte dem ikke. Så jeg gik i mit Zara og genbrugstøj,« siger Sarah Grünewald, der mest køber genbrug.

»Og så når man er et kendt ansigt, får man virkelig meget foræret, hvis blot man skriver betalt partnerskab eller annonce på sociale medier,« siger Sarah Grünewald, der får tøj, fordi hun har en populær platform.

»Sidste år var jeg på loppemarked og sælge ud, så jeg kun har syv par bukser.«

»Det er super fint, at Mary går ud og siger, at vi skal passe på vores forbrug. Vi er kæmpe forbrugere,« siger Sarah Gråunewald, der bruger sine penge på mad, vin og rejser.

ELLE Style Awards 2019. Nikolaj Koppel.

Nikolaj Koppel kommer i jakkesæt og fortæller, at han ikke bruger penge på tøj.

»Der kommer en joke i aften, hvor man ser min stilmæssige udvikling de sidste 10 år. Joken er, at jeg har det samme tøj på på samtlige 10 fotos.«

Vild med dans-værten Christiane Schaumburg-Müller mener heller ikke, at hendes forbrug er for stort.

»Overhovedet ikke. Jeg burde bruge flere penge på tøj. Jeg shopper for lidt. Og det er fordi jeg arbejder for meget, så jeg har ikke tid til det,« siger hun.

ELLE Style Awards 2019. Christiane Schaumburg-Müller.

»Det bliver vel til en fire beklædningsgenstande om måneden, hvis det overhovedet bliver til så meget,« siger hun.

»Og så er jeg en gemmer. Jeg gemmer sindssygt meget. Alt mit tøj, så nej, jeg synes ikke, jeg har et problem,« der har bytteaftener med veninderne.

Saszeline Dreyer kæmper endda for det og siger nej til gratis tøj, fortæller hun.

»Hvis man følger mig på de sociale medier, ved du, at jeg går meget op i det. At vi skal skære ned og spise vegetarisk,« siger Saszeline.

»Jeg shopper ikke særlig meget, og så låner jeg. Det er er ikke cool mere at vise en masse lækkerier frem. Det skulle man engang,« siger hun.

»Jeg har skåret ned. Jeg kan ikke huske, sidst jeg har shoppet noget,« siger Saszeline, der har en masse tøj i sit skab, som hun bruger.

»Men jeg fordømmer ikke nogen,« siger hun med henvisning til Kronprinsessens forbrug.

»Det er fantastisk. Hun er en rollemodel for så mange mennesker, der kan lægge stilen om.«

ELLE Style Awards 2019. Lina Rafn

Lina Rafn er påpasselig med forbruget.

»Faktisk har jeg sko på og taske på, jeg har brugt mange gange før, for jeg tænkte, at det er noget pjat, man skal købe noget nyt hver gang.«

»Jeg er meget påpasselig med ikke at bruge mere. Vi skal blive bedre til at købe af hinanden og sætte os ind i, hvordan det er produceret,« siger Lina Rafn.

Spidserne bruger stort set intet på tøj. Heller ikke dem vi spurgte, som ikke kom med.

Men ingen vil svare på, om Mary bruger for mange penge på tøj. Faktisk gør hun det godt som rollemodel, lyder det.

Spørgsmålet er, hvem der så køber for meget. Gør du?