Nu går den ikke længere for den skadede Rolf Sørensen i 'Vild med dans'.

I hvert fald ikke hvis man skal tro Danske Spil, der har den tidligere cykelstjerne som favorit til at blive ekspederet ud af TV 2's danseprogram fredag aften.

»Vi har haft Lucy Love som favorit til at ryge ud i flere uger, da hun pointmæssigt ligger som den næstdårligste af alle danserne og samtidig har været i omdans to gange. Alligevel tror vi på, at hun måske kan klare en uge mere. Det gør så Rolf Sørensen til favorit til at ryge ud, hvilket det laveste odds på 2,10 også indikerer,« siger Mathias Reimer Larsen, der er oddssætter i Danske Spil.

De lave odds fra Danske Spil er ikke den eneste dårlige nyhed for Rolf Sørensen i denne uge. Efter at have mærket et smæld i sin lægmuskel under dansetræningen onsdag, afslørede en scanning efterfølgende, at han havde fået en fibersprængning. Rolf Sørensen går derfor rundt med en krykke og har en forbinding om benet. Alligevel er han og partneren Karina Frimodt enige om at stille op fredag aften med en ændret koreografi.

»Det bliver ikke en dans på to ben, så meget kan jeg sige. I får det jo at se i morgen (fredag, red.), men det bliver en amputeret dans,« siger Rolf Sørensen til TV 2 og tilføjer, at parrets jive formentlig kommer til at involvere en bord og en stok.

Rolf Sørensen overtager den knap så flatterende plads som favorit til at ryge ud fra sangerinden Lucy Love. Hun er blevet spået til at forlade 'Vild med dans' i flere uger, men har formået at holde sig inde i konkurrencen.

»Der er ingen tvivl om, at Rolf Sørensen er den, der får færrest point fra dommerne af alle deltagerne. Men han er så populær en skikkelse i Danmark, at det indtil nu har talt mere end danseevnerne. Men vi er snart på et tidspunkt i konkurrencen, hvor det er evnerne, der er det afgørende. Samtidig har Lucy Love haft en forbløffende evne til at overleve uge for uge, og det, tror vi, fortsætter lidt endnu,« siger Mathias Reimer Larsen fra Danske Spil.

I den sjove ende af skalaen befinder skuespillerinden Molly Egelind sig. Hun og dansepartner Mads Vad scorede flest point fra dommere i det seneste program, og Søs Egelinds datter slog dermed sin favoritværdighed fast.

Molly Egelinds bedrifter på dansegulvet har samtidig gjort, at hun foreløbig har sat den tidligere førsteudfordrer, skuespillerkollegaen Simon Stenspil, i favoritfeltet.

»Molly har holdt et højt, stabilt niveau i alle seks programmer indtil videre. Da Simon Stenspil var i den nederste halvdel af feltet pointmæssigt i sidste uge, vurderer vi, at han ikke længere er alene som førsteudfordrer. Faktisk har Signe Lindkvist lige sneget sig en tåspids forbi. Så nu får man odds 3,50 på, hun vinder Vild med Dans, mens du får odds 3,75 på, at Simon Stenspil vinder,« siger Mathias Reimer Larsen.

De syv resterende par skal fredag aften prøve kræfter med slowfox, quickstep, rumba og jive.

Musiktemaet har værtinderne Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg Müller valgt, og den står på musik fra kendte boybands, når det går løs klokken 20:00.