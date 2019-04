»Den største sorg, jeg kan forestille mig, må være at miste sit barn,” siger den 32-årige skuespiller Sebastian Jessen, der selv er far til to.

»Det må være det værste mareridt. Jeg kan ikke forestille mig noget værre,« siger Sebastian Jessen.

Temaet på den røde løber er sorg.

Den finere københavnske biograf Grand Teatret holdt onsdag forpremiere på den nye danske film Til vi falder med Dar Salim i hovedrollen. Filmen handler om et ægtepar, som kæmper med sorg efter at have mistet deres barn på en ferie.

Grand Teatret byder på kildevand og peanuts, da de kendte betræder den røde løber, der er lagt på brostenene foran den fornemme indgang på en sidegade til strøget.

Den unge skuespiller Sebastian Jessen mistede sin egen far til kræft i 2014. Hans far blev 58 år gammel, og kræftforløbet tog tyve måneder.

»Det var sindsygt hårdt. Nu føler jeg, at jeg er på den anden side, men det tager sin tid.«

»Qua mit arbejde er jeg i træning til at mærke mig selv og være åben omkring det. Jeg tror, mit arbejde hjalp mig igennem det. For det er okay som skuespiller, at man er påvirket af det, man oplever. Vi kan bruge det i vores arbejde,« siger han.

Sebastian Jessen er far til to. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi skuespillere er også meget åbne over for hinanden. Lige så meget som vi træner, lige så meget taler vi om det personlige. Jeg vil altid være fortaler for, at man er åben. Hvis man går med det selv, bliver det værre,« konstaterer han.

»Nu kan jeg snakke om det uden at begynde at tude. Det kunne jeg ikke for tre år siden.«

Også Julie Christensen møder op. Hun åbner op om sorgen at miste sin mor, og som siden da er blevet ambassadør for Patientforeningen Lungekræft.

»Hun fik lungekræft en måned før vi gik i gang med optagelserne til Lykke-Per og døde en måned efter, vi var færdige. Jeg gik i terapi, for jeg havde et arbejde, der krævede, at jeg ikke måtte væe synligt påviket af det,« siger hun.

Julie Christiansen er blandt andet kendt for sin rolle i Lykke-Per Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Så havde jeg gode venner, jeg talte med, og jeg har ladet mig selv være ked af det. Det, tror jeg, er vigtigt. Jeg tror også, jeg kommer til at tude i aften. Det er dejligt. Det er kun sundt,« siger hun.

»Sorgen er der stadig. Det er super nemt at lave scener, når jeg skal græde. Jeg har noget at hive frem i mit arbejde.«

»Jeg tror aldrig, man kommer hundrede procent over det, men man lærer måske at være et rundere og dybere menneske,« siger hun.

Den halve time på den røde løber er ved at rinde ud, Klokken i Grand kimer. Siger: Nu er det tid til at se film. Salen er halv fuld.

Dar Salim spiller hovedrollen i filmen, og ifølge B.T.'s anmelder spiller han lige så strålende, som han ser ud Foto: Jens Nørgaard Larsen

Dar Salim spiller hovedrollen, men har været ude at få sake og øl til “et anstændigt niveau” og vil ikke tale om så stort et emne som sorg klokken to minutter i filmstart.

Han har netop hilst på Sarah Zobel. Hun drikker vin med sin bror Alexander Zobel på cafeen over for Grand. Undgår tilsyneladende pressen, der venter spændt.

Først klokken filmstart kommer Zobel-søskende spænende over.

»Det er grædetid. Specielt, når man har børn kan man græde ekstra meget. Det må være den største sorg at miste et barn,« siger Sarah Zobel.

Journalisterne nåede lige at få et minut med de to Zobel-søskende Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Du kommer ikke til at græde. Jeg græder,« siger hun til bror.

»Den værste sorg, vi har været igennem, har været at miste vores kære far. Man forsøger at stå sammen og komme igennem det.«

»Men det er noget andet end at miste sit barn. Det er mere naturligt at miste sin far. Det er den vej, livet går. Vi skal jo alle sammen dø på et tidspunkt.«

»Det hjalp mig meget at hjælpe andre og holde min egen sorg på afstand,« siger Alexander Zobel.

Hvad med kærlighed? Vil en journalist vide

»Og nu er det, vi skal se film,« siger Sarah Zobel, og de to søskende drøner ind.