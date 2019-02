Falske øjenvipper og knaldrøde læber er noget nær forbudt, når Simon Rihana skal stå for makeuppen på en nomineret kvindelig producer til nattens Oscar-show.

Med irakiske rødder og Aarhus i stemmen flyttede Simon Rihana til Los Angeles for ni år siden for at prøve noget nyt og udfordre sig selv både menneskeligt og fagligt.

I Danmark arbejdede den i dag 47-årige makeupartist blandt andre med musiknavne som Medina, Ida Corr og Outlandish og lavede store reklamekampagner og reportager for diverse modemagasiner.

I Los Angeles er hans klienter alt lige fra internationale modeblade som Vogue og Marie Claire til modeller for undertøjsmærket Victoria's Secret – og så bliver han gerne booket til de store prisuddelinger som både Emmy, Golden Globe og Oscar.

»Nogle gange er det skuespillerinder, jeg skal forskønne, men det kan også være folk med helt andre job inden for filmbranchen,« fortæller Simon Rihana.

Til dette års Oscar-show skal han således lægge makeup på en kvindelig producer, som er nomineret til en af de gyldne statuetter for sit arbejde på en animationsfilm.

Inspireret af sin mor

Simon Rihanas forældre, der er assyrere fra Irak, flyttede til Danmark med Simon og hans to brødre, da han var seks år, og efter et kort stop i København landede familien i Aarhus.

Makeup har været en del af hans liv, efter han i teenagealderen begyndte at sminke sin dansetrup, når de var ude at optræde.



»I begyndelsen var det mest for sjov, men jeg blev hurtigt fascineret af at se, hvordan man med få virkemidler kunne ændre ansigtets udtryk. Jeg var især inspireret af min utrolig smukke mor, som altid havde ordnet hår og makeup, når hun skulle på arbejde eller ud at handle,« siger Simon, der er autodidakt og har arbejdet professionelt i skønhedsbranchen siden 1994.

Særlig betydning

»Oscar-uddelingen er jo noget af det største for skuespillere og andre filmfolk, men for mig er det en opgave, der skal løses. Jeg skal levere et godt stykke arbejde, uanset hvem det er, jeg sminker,« siger den 47-årige dansker.

Alligevel betyder det noget særligt for ham at arbejde så tæt på et af Hollywoods og underholdningsbranchens største årlige højdepunkter.

»Da jeg kom til Los Angeles, havde jeg en masse drømme og ambitioner, og en af dem var sjovt nok at lave makeup i forbindelse med Oscar. Tre uger efter jeg ankom, var jeg så heldig, at tv-kanalen E! bookede mig til netop Oscar, og lige siden har jeg på en eller anden måde arbejdet med showet hvert år. Så selv om det nogle gange har været hårdt at flytte fra Danmark og pludselig bare være en ukendt lille fisk uden netværk herovre, er jeg dybt taknemmelig for de oplevelser, jeg får, og den karriere, jeg efterhånden har skabt.«

Balance i helheden

Når Simon Rihana arbejder på kunder, der skal til de store glamourøse award-shows, lytter han altid til, hvilket look kunden ønsker, men han forsøger gerne at byde ind med alternativer baseret på sine egne grundlæggende principper.

»Jeg er ikke til det der gamle Hollywood-look med røde læber og falske øjenvipper og masser af contour. Der er de her skyggeeffekter, som former ansigtet, og som eksempelvis Kardashian-søstrene er storforbrugere af.

Jeg foretrækker et meget mere naturligt look, hvor makeuppen ikke er for tyk og tung, men hvor huden har et sundt og friskt udseende, og farverne er nedtonet, så der ikke sker for meget i ansigtet. Kvinderne har jo store, flotte kjoler på og ofte også smykker, så jeg arbejder tæt med deres stylist og hårstylist for at finde balancen i helhedsudtrykket.«

Kameraklar

Han bruger som regel en til to timer på at færdiggøre makeuppen, når en kvindelig kunde skal til en event som Oscar. Forberedelserne finder typisk sted på et hotelværelse i nærheden af The Kodak Theater, hvor selve showet bliver afviklet.

»Der er selvfølgelig nogle, der har mere problematisk hud end andre, men hvis den kvinde, jeg lægger makeup på, er ramt af acne eller har en bums, får jeg det dækket med lidt ekstra concealer og foundation. Mange har også gjort et forarbejde og valgt at få lavet alle mulige former for ansigtsbehandlinger, fillers, Botox eller spraytan for at være helt kameraklar til den store aften. Og apropos kameraklar – det er også en af grundene til, at det er vigtigt for mig, at der ikke er et tre centimeter tykt lag makeup, for det kan ses på billeder, og det ser unaturligt ud. Derfor arbejder jeg altid ud fra devisen 'less is more' – også selv om Hollywood har en tendens til, at 'more is best',« slutter Simon Rihana med et smil.

