Både Jackie Navarro og Amalie Szigethy har oplevet at blive spærret inde af hver deres italienske kæreste.

Amalie Szigethy var låst inde i to timer, mens Jackie Navarro ikke kunne forlade matriklen i et helt døgn.

Det fortalte de i ugens afsnit af 'Forsidefruer på TV 3.

Her sidder de to reality-kvinder sammen med 'Forsidefruer'-kollegaen Janni Ree og snakker om mænd, da Amalie Szigethy lufter sin begejstring for de italienske af slagsen.

Det var voldsomt, og han var meget aggressiv Jackie Navarro

Men her må Jackie Navarro komme med en advarsel, der har rod i sin egen dating-historik:

»Amalie, de er så dramatiske. Jeg har været kæreste med en, og det var så dramatisk,« siger hun om de italienske elskere og fortsætter:

»Jeg blev på et tidspunkt låst inde. I et helt døgn kunne jeg ikke komme ud, fordi han syntes: 'You drink too much, and you do this.... and you' (Du drikker for meget, og du gør dit og dat, red.). Det var voldsomt, og han var meget aggressiv.«

33-årige Jackie Navarro er i dag i et lykkeligt forhold med kæresten Rasmus Møller, med hvem hun venter parrets første barn - sit eget fjerde.

Så blev jeg først lukket ud to timer efter Amalie Szigethy

Men hun når ikke at fortælle mere om sin dramatiske fortid, før Amalie Szigethy smider en bombe.

For højst overraskende viser det sig, at også hun har oplevet at blive holdt indespærret af en italiensk mand:

»Jeg har været sammen med én. Han har låst mig inde. Men det var fordi, hans ekskæreste kom ind i huset. Så blev jeg først lukket ud to timer efter,« siger hun i klippet, som du kan se over artiklen.

'Forsidefruer' sendes torsdag kl. 21 på TV 3.