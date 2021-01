'Sindssyge scener', 'ragnarok' og et vaskeægte 'sikkerhedskollaps'.

Sådan lyder nogle af de chokerede reaktioner fra danske kendisser på de groteske uroligheder, der fandt sted ved Kongressen i USA onsdag aften dansk tid.

Her trængte vrede demonstranter og uromagere ind i Capitol Hill for at erklære deres utilfredshed med valgresultatet, hvilket blandt andet medførte, at fire personer blev dræbt.

'Ragnarok' lyder det fra 'Natholdet'-værten Anders Breinholt, som er en af de danske tv-personligheder, som har kommenteret urolighederne på sociale medier.



'Afskyeligt! Alle republikanere, der har støttet eller bare tolereret Trump, er medskyldige i, hvad der sker,' kommenterer den tidligere pianist og tv-vært Nikolaj Koppel opslaget, som kan ses herunder:

Også 'Go aften Live'-vært Abdel Aziz Mahmoud er i chok over scenerne i Kongressen, der begyndte klokken 20.30 dansk tid og varede i flere timer.

Abdel Aziz Mahmoud har på Instagram delt en lang række stories om de opsigtsvækkende begivenheder. Han har også delt et opslag med en video af Donald Trump, hvor præsidenten taler til uromagerne.

Videoen, som kan ses herunder, vækker opsigt, fordi Donald Trump ikke blot beder uromagerne om at gå hjem, men også understreger, at han 'elsker dem'.

Derudover bruger han en stor del af videoen på endnu en gang at påpege sin fejlagtige påstand om valgsnyd.

Den tidligere Radio24syv-kanalchef Mads Brügger er også et af de kendte ansigter, der har kommenteret urolighederne i USA.

I en lang række tweet har han blandt andet fordømt Donald Trump for ikke at sætte en stopper for uromagerne.

'For hvert minut der går, hvor Trump ikke kalder sin pøbel til orden, bør der lægges et år oven i hans fængselsstraf,' skriver han.

Mange, mange flere danske kendisser er rystet over scenerne i den amerikanske kongres.

Blandt andet har 'X Factor'-vært Sofie Linde på Instagram kaldt episoden for 'rystende', mens den tidligere skuespiller og tv-vært Pelle Hvenegaard kalder det hele for 'uendeligt trist'.

Se flere reaktioner på sociale medier herunder:

I aften har Trump for alvor grabbed Amerika by the pussy. — Signe Molde (@signemolde) January 6, 2021

Statsminister Mette Frederiksen udtaler: “Ekstremisme, vold, polarisering og kaos er aldrig vejen frem. Forfærdende billeder fra Washington. Må demokratiet bringes til at virke igen”. — Statsministeriet (@Statsmin) January 6, 2021

Og Trump åbner fortsætter i sin korte tv-tale med flere påstande om valgsvindel. “We love you”, får han flettet ind. Til terrorister!? The fucking audacity! — Lasse Rimmer (@lasserimmer) January 6, 2021