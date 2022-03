Man skal naturligvis ikke slå. Og vold løser aldrig noget som helst.

Men når dét så er sagt, så forstår Herit Helgadóttir godt, hvorfor Will Smith valgte at pande Chris Rock én ved søndagens Oscar-uddeling.

»Da jeg så det, tænkte jeg: 'Chris Rock fik lige, hvad han havde fortjent'. Det er jo fuldstændig åndssvagt at begynde at slå, men jeg kan godt forstå Will Smith på en eller anden måde. Det er jo, hvad kærlighed tit gør,« siger Herit Helgadóttir.

Den 40-årige færøskfødte københavner lider af den autoimmune sygdom alopecia, hvor kroppen af ukendte årsager vælger at angribe sine egne hårsække.

Derfor har Herit Helgadóttir stort set kun sine øjenvipper tilbage og bruger i dag paryk.

Men hun har også været dér, hvor sygdommen viser sig ved begyndende skaldede pletter, og man desperat forsøger at få det bedste ud af det, man har tilbage. Og det er dér, Will Smiths kone, Jada Smith, er.

I 2018 stod skuespillerinden frem og fortalte, at hun var ved at miste håret som følge af alopecia.

Siden klippede hun lokkerne helt korte, og på den røde løber ved Critics Choice Award tidligere på måneden dækkede hun den skaldede linje over panden med dekorative rhinsten.

Jada Pinkett Smith opdagede for nylig en skaldet linje tværs over panden. Den valgte hun at dække med et smykke, da hun deltog i Critics Choice Awards. Foto: DAVID SWANSON Vis mere Jada Pinkett Smith opdagede for nylig en skaldet linje tværs over panden. Den valgte hun at dække med et smykke, da hun deltog i Critics Choice Awards. Foto: DAVID SWANSON

Men til nattens Oscar-uddeling havde hun droppet pynten og stillede sig frem, skaldet og sårbar. Og det blev bemærket fra scenen, hvor komikeren Chris Rock, der skulle uddele en pris, henvendte sig direkte til den 50-årige skuespillerinde.

»Jada, jeg elsker dig. Jeg kan ikke vente med at se dig i 'G.I. Jane 2',« sagde han med henvisning til filmen fra 1997, som blandt andet gjorde sig bemærket ved, at Demi Moore kronragede sig til rollen.

Joken fik lunkne reaktioner fra publikum, og kameraet zoomede herefter ind på Jada Smith, hvis anstrengte smil og himmelvendte øjne tydeligt viste, at hun ikke brød sig om sammenligningen.

Se episoden her:

Og det kan Herit Helgadóttir godt forstå.

»Det kan være ualmindelig sårbart at stille sig frem uden paryk, og at Chris Rock tager det ned på et så lavt et niveau og gør grin med hendes mest sårbare side – det er bare ikke fedt.«

Will Smith var tilsyneladende enig. For få øjeblikke senere stod han pludselig på scenen, hvor han pandede Chris Rock én.

»Tag min kones navn ud af din fucking mund,« råbte han, hvorefter Chris Rock erklærede aftenen 'den bedste aften i tv-historien'.

Men aftenen kunne have været bedre, hvis både Will Smith og Chris Rock havde brugt det unikke talerør, som Oscar-uddelingen er, på at oplyse om alopecia i stedet for at nedgøre eller ty til vold.

Det gør hun selv på sin Instagram-profil 'Den skaldede dame', hvor hun med humor forsøger at bryde det tabu, som skaldethed hos kvinder er.

Det gør hun for eksempel med 'dagens lookalike', hvor hun klæder sig ud om en kendt dansk mand for at udstille, hvordan mænd betragtes som værende seje og macho, når de mister håret, mens kvinder ser underlige ud.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Herit Helgadóttir (@denskaldededame)

Hendes profil hedder selvironisk 'Den skaldede dame', og hun har ikke noget imod at bruge humor til at bryde tabuet.

Men der er forskel på at gøre det på sin egen hjemmebane og på Oscar-scenen, hvor Jada Smiths ansigtsudtryk tydeligt viste, at hun ikke var informeret om, at hendes sygdom skulle i fokus foran hele verdens tv-seere, fortæller Herit Helgadóttir.

Hun har for eksempel ikke noget imod at vise sin skaldede isse på Instagram, men tager altid paryk på, når hun forlader hjemmet.

»Jeg gider ikke blive konfronteret med mit udseende hele tiden. Og det gør man jo bare, når man ser anderledes ud. Og hvis man så ovenikøbet ikke selv har valgt at se anderledes ud, så er man ekstra skrøbelig, når folk kigger efter én,« siger Herit Helgadóttir.

For det meste har Herit Helgadóttir paryk på, når hun er ude eller på arbejde. Men når hun træner eller er hjemme, foretrækker hun at smide den. Foto: Privatfoto Vis mere For det meste har Herit Helgadóttir paryk på, når hun er ude eller på arbejde. Men når hun træner eller er hjemme, foretrækker hun at smide den. Foto: Privatfoto

Hun har svært ved at forklare, hvorfor manglende hår er så sårbart et emne. Men måske er det, fordi man føler, at kvindeligheden sidder i håret, når man bombarderes med shampooreklamer og flagrende lokker. Eller måske er det, fordi skaldede kvinder oplever en berøringsangst fra folk, der automatisk forbinder det med sygdom.

Det er 15 år siden, hun valgte at barbere de sidste totter af. Og i dag kan hun klare flere jokes og kække bemærkninger fra vennerne, end hun kunne dengang. Men kommentarerne fra fremmede bliver aldrig sjove.

Derfor kan hun godt sætte sig ind i Will Smiths reaktion.

»At han gør det på den måde, er måske ikke så hensigtsmæssigt, men jeg kan se, at alle i mit alopecianetværk er meget berørte af, at han siger fra. For vi har alle sammen været i den her situation, hvor vi enten er blevet afvist i et kærlighedsforhold, fordi vi ser anderledes ud, eller må tage hatten af for de mænd, der accepterer det fuldt ud. Det er også vigtigt at vise den side.«