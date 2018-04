Hun fik sin debut som skuespiller, slog sit navn fast som hele Danmarks rockmama og genopfandt for nylig sig selv som X Factor-dommer. Men Sanne Salomonsens cv er både længere - og frækkere - end som så.

Faktisk har den 62-årige sangerindes liv været så farverigt, at hun sidste år rev et par måneder ud af kalenderen for at få griflet det hele ned til manuskriptet til en bog, som hun dog måtte lægge lidt på is, da X Factor overtog hendes hverdag, fortæller hun til ugebladet Tæt På, men forsikrer samtidig, at 'den nok skal komme', når hun har fundet den rigtige forfatter til den.

Det bliver ikke første gang, Sanne Salomonsen udgiver en selvbiografi.

I 2005 skrev hun i samarbejde med journalisten Maise Njor bogen 'The Book: Lidt til og meget mer'', hvor de løftede sløret for sangerindes aparte tidligere deltidsjob, skriver Tæt På.

Sideløbende med at hun sang kor for blandt andre John Mogensen i 70'erne, eftersynkroniserede hun udenlandske pornofilm, så der nu blev stønnet på dansk. Og det gav anledning til nogle besynderlige situationer.

Sanne Salomonsen på scenen i Montmartre i Nørregade, maj 1987. Foto: Torben Christensen Sanne Salomonsen på scenen i Montmartre i Nørregade, maj 1987. Foto: Torben Christensen

»Det var lidt indviklet - for at spare penge ville de have, at jeg skulle spille flere roller, så på et tidspunkt skulle jeg faktisk indspille en lesbisk scene med mig selv,« husker hun ifølge ugebladet.

Sanne Salomonsen fik allerede som 16-årig sit gennembrud, da hun spillede rollen som den frimodige Sheila i rockmusicalen 'Hair', som blandt andet var kendt for at, at flere skuespillere optrådte uden en trevl på kroppen. Herefter fik hun tilnavnet 'Lille Sanne Superstar' og blev trods sin unge alder hurtigt udnævnt til sexsymbol.

Efter eget udsagn havde hun konstant Ugens Rapport i røret, fordi de ville høre, om de måtte skyde nogle topløse fotos af den unge kvinde.

Men stjernen takkede altid nej.

Sanne Salomonsen var blot 16 år, da hun blev udråbt til superstjerne efter sin debut i musicalen 'Hair'. Her ses hun som nummer tre fra højre med kollegaerne Ina Løndahl, Rebecca Brüel, Yngve Østergaard, Maria Aahrskov og Anette Klingenberg. Foto: Willy Henriksen Sanne Salomonsen var blot 16 år, da hun blev udråbt til superstjerne efter sin debut i musicalen 'Hair'. Her ses hun som nummer tre fra højre med kollegaerne Ina Løndahl, Rebecca Brüel, Yngve Østergaard, Maria Aahrskov og Anette Klingenberg. Foto: Willy Henriksen

Og karrieren som porno-stemme blev således sangerindens eneste møde med de frække film, omend hun har optrådt nøgen i Ole Roos’ spillefilm 'Forræderne' fra 1983, hvor man blandt andet ser hende have sex med Allan Olsen.