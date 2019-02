24-årige Alex Høgh Andersen er blevet verdensberømt for sin rolle i den internationale tv-serie 'Vikings'.

Sidste sæson blev skudt færdig i efteråret, så nu er han efter tre års arbejde i Irland pludselig mere eller mindre arbejdsløs.

»Det er så dejligt. Vi sluttede i oktober, og det bliver skønt at lave noget nyt. Det har været verdens bedste arbejde, men også rigtig hårdt. Nu vil jeg gerne prøve at spille noget andet end handicappet,« fortalte han med henvisning til sin rolle som Ivar Benløs.

Inden sin medvirken i 'Vikings' spillede han blandt andet som teenager med i julekalenderen 'Tvillingerne og julemanden', der blev genudsendt sidste år på TV 2. Han føler sin optræden i 'Vikings' har givet ham en masse til at kunne tage skridtet videre til større eventyr.

Den danske skuespiller i HBO serien Vikings: Alex Høgh. Foto: Søren Bidstrup

»Jeg er blevet mere professionel, har fået en masse erfaring og en agent i Los Angeles, med hvad det følger med af ting.«

Han havde ikke nogle aktuelle nye film og tv-projekter at berette om, men kunne fortælle, at han lige for tiden fokuserer på sit samarbejde med Ungdommens Røde Kors, som han er ambassadør for.

»Det er en hjertesag for mig, og vi har gang i en masse sindssygt fede projekter. Vi snakker om at tage til Malawi og bygge huse op. Så tager jeg mit kamera med og dokumenterer det hele.«

Og netop fotografi er også en hobby, han vil dyrke endnu mere. Planerne er at udgive en fotobog om livet på 'Vikings'-serien.

»Det er et rettighedshelvede, med hvad jeg må bruge, og hvad jeg ikke må bruge. Men det kommer til at blive en bog af kunstneriske billeder om livet på filmsettet om alle de mennesker, der knokler røven ud af bukserne for at få det til at hænge sammen.«