Den 28-årige tv-vært og vært for årets X Factor, Sofie Linde, vil meget gerne snart føde sit barn. Tiden netop nu er den værste, hun nogensinde har været igennem.

Det fortalte hun til Zulu Awards, hvor hun vandt en række priser. Her deltog hun på trods af, at hun er højgravid.

»Hvad er det værste, der kan ske? Det er, at man går i fødsel, og det vil jeg super gerne. Jeg er super utålmodig – det er det værste, jeg nogensinde har været igennem. Jeg må spise to mælkesnitter i aften. Når de andre tager til efterfest, tager jeg hjem og ser et afsnit af 'Årgang 0',« siger Sofie Linde til Ritzau Fokus.

Kan føde til X Factor

Sofie Linde, der danner par med tv-værten Joakim Ingversen, kan gå i fødsel, hvornår det skal være.

Pressemøde for X Factor, d.19/12/2017 Remee Sanne Salomonsen Sofie Linde Thomas Blachman

Den 28-årige vært fortæller dog til ritzau, at hun regner med at blive klar igen efter fødslen, til når hun skal være vært til X Factors liveshows, der begynder i slutningen af februar.

ZULU Awards 2017 som foregår på Oslobåden. Sofie Linde og Joakim Ingversen fotograferet d. 2. februar 2002.

Sofie Linde og Joakim Ingversen, der giftede sig i december 2017, annoncerede graviditeten i sommer.