Den danske tv-vært Rikke Gøransson er rasende over udskældt lov, der medfører et totalforbud mod aborter – deriblandt ved voldtægt og incest.

I et længere Instagram-opslag med overskriften WTF (what the fuck, red.) langer hun ud efter loven, der natten til torsdag dansk tid blev godkendt i den amerikanske delstat Alabama.

'Jeg er rasende på alle kvinders vegne og har i skrivende øjeblik kvalme over det. Det er et direkte angreb på kvinders rettigheder!' skriver tv-værten, der i øjeblikket befinder sig i Mexico i forbindelse med optagelserne til TV3-programmet 'Paradise Hotel'.

Det omtalte lovforslag bliver beskrevet som den hårdeste abortlov i hele USA og vil forbyde alle aborter, altså også hvis graviditeten er sket som følge af voldtægt eller incest. Kun i tilfælde af livsfare er indgrebet lovligt.

»For lovens tilhængere står dette som et kraftfuldt tegn på befolkningens stærke overbevisning om, at ethvert liv er værdifuldt, og ethvert liv er en hellig gave fra Gud,« udtalte guvernør Kay Ivey i en pressemeddelelse, efter at hun satte sin underskrift på lovforslaget.

Loven, som er blevet udskældt fra mange sider – deriblandt af verdensstjernen Lady Gaga – træder i kraft om seks måneder.

'At retfærdiggøre det (loven, red.) på baggrund af en ideologi (religion) kan man ikke. Det er et personligt valg, hvordan ens verdensbillede er formet. Ens autonomi og krop er ingen andre end ens egen. Aldrig og på ingen måde,' skriver Rikke Gøransson i sit harmdirrende opslag.

Tv-værten benytter desuden lejligheden til at sætte fokus på det danske folketingsvalg, der finder sted den 5. juni.

'Der er valg i Danmark, og min stemme går til dem, der fatter dette og kæmper for retfærdighed med integritet og empati,' afslutter hun Instagram-opslaget.

Flere rettighedsorganisationer har varslet, at de vil sagsøge delstaten i forsøget på at sætte en stopper for loven.

Personer, der udfører indgrebet, kan straffes med mellem 10 og 99 års fængsel. Kvinder, som får en abort, risikerer ikke at blive straffet.

Hidtil i år har 16 delstater i USA strammet abortlovgivningen. I Kentucky, Ohio, Mississippi og Georgia er der vedtaget lovforslag, der helt forbyder abort, hvis der kan påvises et hjerteslag.