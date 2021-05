'Ex On The Beach'-parret Cecilie Harder og Claes Lanng er ikke længere kærester.

De to reality-stjerner faldt for hinanden i 2019 under optagelserne til anden sæson af Discovery Plus' realityprogram.

Siden har deres forhold kørt lidt frem og tilbage. Sidste efteråret annoncerede de senest, at nu havde de fundet melodien på ny, men er det altså slut igen.

»For en uge siden gik Claes og jeg hver til sit. Vi er simpelthen bare gledet i hver vores retning og vil helt forskellige ting med vores liv,« skriver Cecilie Harder søndag aften på sin Instagram-profil.

Cecilie Harder, da hun var med i 'Ex on the Beach' i 2019. Foto: Discovery / Nicolas Tobias Følsgaard Vis mere Cecilie Harder, da hun var med i 'Ex on the Beach' i 2019. Foto: Discovery / Nicolas Tobias Følsgaard

»Vi gik ikke fra hinanden, fordi vi ikke elskede hinanden, men simpelthen bare fordi den vej vi ville gå var alt for forskellig, og vi derfor ikke ville kunne mødes på midten, skriver hun videre og understreger, at de ikke er uvenner og stadig bor sammen, ind til Claes Lanng finder et nyt sted at bo.

Claes Lanng har ikke selv lavet noget Instagram-opslag, men deler Cecilie Harders opslag i en såkaldt 'story'.

'Ex on the Beach' er et britisk tv-format, som første gang kom i en dansk udgave i 2018.

De første fire sæsoner blev optaget på Mauritius, i Grækenland og i Brasilien, mens den seneste femte sæson på grund af coronakrisen blev optaget i Danmark.