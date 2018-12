Den danske tatovør og ejer af The Old Barbershop i København, Morten Barbré, skal giftes med sin kæreste Simone Bruun Spangsvig. Det afslørede det glade - og nyforelskede, må man formode - par på Instagram.

Det er nemlig gået aldeles stærkt for Morten Barbré, der er kendt fra TV 3-programmet Tattoo Salonen, som han medvirker i sammen med makkeren Jonas Hausted.

24. februar i år meddelte Morten Barbré og hans nu ekskone Hannah Barbré, at de efter 12 år sammen havde besluttet at gå fra hinanden.

I oktober samme år kunne tatovøren så meddele, at han havde fundet kærligheden på ny i den 18 år yngre Simone Bruun Spangsvig.

'Det er i orden, Morten <3'

I november fik de kæreste-tatoveringer, hvor Simone Bruun Spangsvig fik skrevet 'Det er i orden, Morten <3' bag på venstre arm, mens Morten Barbré fik tatoveret kærestens fornavn.

Og tre måneder inde i forholdet - 29. december - fik de så ring på deres kærlighed.

'2018 endte med at blive det bedste år i mit liv, og da Simone har sagt jeg (ja, red.) til at gifte sig med mig, bliver resten af mit liv bare bedre og bedre,' skriver han på Instagram til et billede af kærestens hånd, der er prydet af en glimtende ring.

Morten Barbré er 42 år, og hans kommende brud er 24, men ifølge tatovøren bemærker de slet ikke aldersforskellen på 18 år, skriver han på parrets fælles blog.

'2018 endte med at blive det bedste år i mit liv, og da Simone har sagt jeg til at gifte sig med mig, bliver resten af mit liv bare bedre og bedre'

»Jeg har mødt adskillige kommentarer, flest negative desværre, ikke kommentarer som gamle gris, mere 'hun er for ung', 'hende bliver du træt af', 'hvad skal I snakke om' osv, men det siger jeg jer, Simone er den kæreste nogensinde, jeg har kunnet tale bedst med. Alder har aldrig været et emne, andet end da jeg prøvede at lave det til emne, fordi jeg lod mig rive med af de negative røster der lød fra nær og fjern, heldigvis fandt hjertet vejen, og det er jeg virkeligt lykkelig over, for aldrig har jeg følt mig gladere,« skriver han om kæresten, der læser til kemiingeniør på Syddansk Universitet og ifølge Morten Barbré er 'vildt fræk', fordi hun er 'så brainy' (klog, red.)

Simone Bruun Spangsvig har sønnen Elliot fra et tidligere forhold, mens Morten Barbré fik børnene Lulu på 10 og Leroy på 11 med ekskonen Hannah Barbré.

Og netop på grund af børnene besluttede parret af afslutte deres ægteskab i venskab.

'Ungerne har fået besked på, at mor og far ikke længere skal være kærester, men bedste venner, og de er fulde af forståelse, verdens bedste unger,' skrev Morten og Hannah Barbré på deres respektive Instagram-profiler i februar.

Sammen med dig er jeg gladere end nogensinde