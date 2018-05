Det socialdemokratiske folketingsmedlem Dan Jørgensen og skuespilleren Laura Bach er ikke længere kærester.

Det skriver ugebladet Tæt På, der har talt med Laura Bachs manager, Sten Hassing Møller.

»Ja, jeg kan bekræfte, at Laura Bach og Dan Jørgensen ikke længere danner par. Det er et par måneder siden, de valgte at stoppe deres forhold,« siger han og tilføjer, at bruddet foregik ganske udramatisk.

Over for Ekstra Bladet bekræfter han også, at det er slut mellem parret, og at det er nogle måneder siden, de gik hvert til sit.

Parret har været kærester siden sommeren 2015 og stod for første gang frem i januar 2016 til en premiere på Østre Gasværk Teater i København. De mødtes gennem en bekendt, fortalte de dengang til BT.

Skuespiller Laura Bach spiller hovedperson i TV 2's nye søndagsdramaserie 'Den som dræber' - baseret på Elsebeth Egholms krimier om journalisten Dicte Foto: Thomas Freitag Skuespiller Laura Bach spiller hovedperson i TV 2's nye søndagsdramaserie 'Den som dræber' - baseret på Elsebeth Egholms krimier om journalisten Dicte Foto: Thomas Freitag

Dengang ville han ikke fortælle, hvorvidt udlændingepolitik, som han er ordfører for i Folketinget eller Laura var det vigtigste lige nu.

»Haha, begge dele er vigtige, men det ene er noget mere alvorstungt end det andet. Men det at jeg har Laura, som er så fantastisk dejlig og som gør mig så lykkelig, gør jo også, at jeg har lidt mere energi til at klare de meget lange dage, jeg har for tiden på Christiansborg,« sagde Dan Jørgensen til BT, inden parret bevægede sig mod salen, hvor de skulle se den populære Shu-Bi-Dua-musical.

Laura Bach deltog i 2016 i 'Vild med dans', hvor Dan Jørgensen ofte var at finde blandt publikum for at støtte sin kæreste.