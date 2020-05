Hun havde glædet sig helt vildt. Men den danske supermodel Josephine Skriver og kæresten Alex DeLeon har måttet tage en svær beslutning.

For parret har som følge af coronavirussen måttet udskyde det bryllup, de har gået og planlagt de seneste mange måneder.

»Det var en hård beslutning. Når du har ventet på et særligt øjeblik hele livet og er nødt til at flytte det, er det aldrig nemt,« siger den 27-årige dansker til People.

»Vi diskuterede det i flere uger og gjorde alt, vi kunne, for at få det til at kunne lykkes. Men når alt kom til alt, var vores venner og families sikkerhed det vigtigste,« fortæller hun.

Josephine Skriver i Victoria's Secret-showet tilbage i 2018. Foto: ANGELA WEISS

Det var tilbage i november 2018, at Josephine Skriver, der har gået det verdenskendte Victoria's Secret-show, afslørede på sin Instagram-profil, at Alex DeLeon, der er sanger og sangskriver, havde været på knæ for at stille det helt store spørgsmål.

Det skete, mens parret var i Finland for at se nordlyset.

Her havde kæresten sørget for et bål og noget varm kakao, og mens de nød det flotte syn, blev øjeblikket altså endnu større.

'Det var der, han kiggede hen på mig. Da han gik ned på knæ og spurgte, om jeg ville være hans for evigt. Jeg har aldrig været mere sikker på noget i mit liv. Du er mit største eventyr,' skrev Josephine Skriver blandt andet.

Vis dette opslag på Instagram I SAID HELL-FREAKIN’-YES!!!! I’M ENGAGED It was a cold November night. Alex had us driven all the way to Finland to see the northern lights. It was my second bucket list number i was checking off in the same week after swimming with Orcas, my favorite animals, in their natural habitat! Little did i know it would soon be my third! He had a bonfire built for me on top of the middle of a frozen lake deep in Scandinavia completed with the full moon shining on our backs and hot cocoa to keep us warm!?!? Like.. is he crazy?!??? For the first time in both of our lives we got to see the northern lights decide to show their dance across the starry night!! It was a full moon... it was on the 23rd (23 is my lucky number).. and the same day as his song “Aurora Borealis”, which was the first song he EVER wrote about me, came out to the world! sometimes the universe just chooses to leave you speechless!!! that was when @bohnes looked over at me. When he got down on one knee and asked me to be his forever.. I have never been more sure about anything in my life. You are my biggest adventure. My fairytale come true. My soulmate. My best friend. The love of my life. So of course it was 1millionxYES!!! Sometimes in life you will meet that one person that makes everything make sense. A person that pushes you to be an even greater version of yourself. A person that makes you not just dream it.. but believe it! Believe in your own abilities to make anything happen! Love is not about compromising yourself. Love is finding someone that only adds to your own joy and shine! Teammates for life!!! @bohnes with you i just knew! You are all that and more. You walked into my life and i have never looked back. I love you. You are MY northern lights and MY Aurora Borealis. <3 -Your Jo Et opslag delt af Josephine Skriver (@josephineskriver) den 26. Nov, 2018 kl. 9.02 PST

Her kunne hun også afsløre, at datoen, Alexander DeLeon havde valgt til frieriet, er noget helt særligt for parret. Der var nemlig tale om tallet 23 - det er ikke blot Josephine Skrivers lykketal, det var også på den dato, sangen 'Aurora Borealis' udkom. En sang, der er den første, Alexander DeLeon skrev til sin danske model.

Til People fortæller Josephine Skriver, at det var det rigtige at udskyde brylluppet, når verdenssituationen tages i betragtning.

Hun ønsker ikke at dele for mange detaljer, men understreger, at det bliver 'magisk'. Og de ønsker ikke at tage en tur på rådhuset i år og så holde en fest senere.

»Vi har været sammen så længe, at vi nærmest allerede føler, vi er gift, så at vente endnu et år er okay for os. Det handler mindre om det at blive gift, men mere om at fejre vores kærlighed med dem, vi elsker mest,« siger Josephine Skriver.