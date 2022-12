Lyt til artiklen

Siden juni har rygterne svirret om den spirende romance mellem den danske model Nina Agdal og youtuberen Logan Paul.

Nu bekræfter parret så endelig, at de har fundet kærligheden i hinanden.

Det sker i et opslag på Logan Pauls Instagram med en lang række billeder af det nye og glade par.

'Heldige mig, Nina Agdal,' skriver han til billedet.

Ej heller har den danske model været bleg for af dele billeder af de to sammen. Tilbage i august delte hun nemlig et opslag med en kavalkade af billeder fra sin ferie på den græske ferieø Mykonos.

'Vi spiste, vi drak, vi dansede, vi grinte, vi levede,' skrev hun til opslaget, hvor man på det ene billede lige kan ane hovedet af den voldsomt populære YouTube-stjerne.

Parret blev spottet sammen i juni på en restaurant i London.

Nina Agdal har tidligere dannet par med Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio, som hun var kærester med i et års tid.

