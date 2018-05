Skuespilleren Johannes Nymark er single igen. Han og Jonas Løvik danner ikke længere et par, men de to vil stadig ses som venner, siger de.

Forholdet mellem den 32-årige skuespiller og den norske steward er slut.

Det bekræfter Johannes Nymark over for BT.

’Jonas og jeg startede som gode venner og har fundet ud af, at det er præcis det, vi skal være og er. Vi kommer stadig til at ses som gode venner,’ skriver han i en sms.

Skuespilleren Johannes Nymark lagde sent fredag aften et billede på sin profil på Instagram, hvor han drikker øl med Jonas Løvik. Billedet blev fuldt af teksten:

'Ex’es reunite as friends' og hashtagget 'single.' (Eks-er genforenes som venner, red.)

Ex’es reunite as friends #single Et opslag delt af Johannes Nymark (@joe_ny) den 25. Maj, 2018 kl. 12.43 PDT

Mere eller mindre samtidig lagde norske Jonas Løvik et stort set identisk billede på sin profil med teksten:

'Vi vil alltid være beste venner.'

Billederne fik straks flere følgere på de sociale medier til at spørge, om det betyder, at de to ikke er kærester mere.

Johannes Nymark bekræfter altså over for BT, at det er slut mellem ham og hans nye kæreste.

Johannes Nymark har dannet par med den norske steward siden januar, hvor de første gang viste sig offentligt sammen ved premieren på Per Fly-filmen 'Dobbeltspil'.

Jonas Løvik (tv) og Johannes Nymark på den røde løber til Per Flys nye film 'Dobbeltspil'. Foto: Kristian Dam Nygaard Jonas Løvik (tv) og Johannes Nymark på den røde løber til Per Flys nye film 'Dobbeltspil'. Foto: Kristian Dam Nygaard

I december blev Johannes Nymark skilt fra danseren Silas Holst. Parret har børnene Maggie My og Bob Jones sammen. De har hidtil boet sammen med børnenes mor, Louise Mahnkopf, i en stor villa i Brønshøj.

I april afslørede Silas Holst, at han også havde fundet kærligheden igen. Danseren danner nu par med Nicolai Schwartz, der tidligere har medvirket i flere danske reality-programmer - blandt andet Paradise Hotel og Singleliv.

Nymark er blandt andet kendt fra filmene 'Hvidsten Gruppen' og 'Steppeulven' og har spillet med i flere musicals. Silas Holst er mest kendt fra Vild med dans, men også han har haft store roller i kendte musicals.