»Jeg syntes ikke, min far var noget, før jeg blev voksen.«

Sådan siger den aktuelle danske skuespiller Jesper Christensen, der ankommer ulasteligt klædt med Bodil Jørgensen til biografen Imperial i København.

Det sker onsdag aften til gallapremiere på den nye danske film ‘De Forbandede år’ om besættelsestiden, en tid, han selv kan relatere til.

Jesper Christensen, kendt som James Bond-skurk og fra utallige danske dramaer, blev født i årene efter Hitlers kanoner stoppede med at bombe, men i hans barndom i 50erne betød krigen alt, og hvad deres forældre havde lavet.

»Besættelsestiden var meget vigtig i 50’erne. Og det var ikke så fedt, hvis ens far ikke havde haft armbind og en stengun,« siger han på den røde løber.

Hans egen far var netop ikke soldat, der bravt kæmpede mod tyskerne.

»Min far var ikke noget, før jeg blev voksen, og jeg fandt ud af, det var sejt at have været med til at stifte Mellemfolkeligt Samvirke og lave nødhjælpsarbejde i Polen,« siger han.

I ‘De Forbandede År’ spiller Jesper Christensen den voksne, men en knap så heltemodig.

Han er en forretningsmand og værnemager, der modvilligt indgår samarbejde med og tjener penge på Nazityskland under 2. Verdenskrig.

»Det var rart at spille et menneske og ikke en helt. Ham, jeg spiller, er en okay fyr. Han prøver at gøre det så godt, han kan. Der er intet ondt i ham,« siger han.

Filminstruktør Anders Refn, der er kendt for film som ‘Strømer’ og ‘Sort Høst’, vil med filmen aflive den gamle heltemyte om danskerne som tapre frihedskæmpere under besættelsen, der gjorde modstand mod den tyske besættelse og sejlede jøder over sundet i årene fra 1940 til 1945.

Han ønsker at give et mere realistisk indblik i tiden, hvor alle så langt fra tog afstand fra Nazityskland. Det var tværtom en broget tid, ifølge instruktør Anders Refn.

Hitler var i begyndelsen Danmarks yndlingsprotekturat, fordi danskerne ikke gjorde oprør.

Kvinder giftede sig med tyske soldater, unge mænd kæmpede på tysk side mod Sovjet, forretningsmænd indgik lukrative aftaler og jøder på flugt blev ikke kun sejlet over sundet, men også meldt til politiet.

I filmen spiller Bodil Jørgensen over for Jesper Christensen.

Og de har nydt det. For det er første gang, det nogensinde er sket.

»Vi har klædt om under samme himmel,« griner Bodil Jørgensen.

»Det eneste, vi ønsker, er at lave den næste film,« tilføjer Bodil Jørgensen, og Jesper Christensen nikker samstemmende.

Egentlig var 'De Forbandede År' tænkt som en serie, men nu er blevet til en afsluttet film med mulighed for en fortsættelse.