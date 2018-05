Rapperen Jesper Dahl, bedre kendt som Jokeren, har fået ny kæreste.

Det skriver Her og Nu.

Den 44-årige rappers nye flamme er 51-årige Rikke Namunyak Marott, som er forfatter, universitetsstuderende og tidligere har arbejdet som model i 15 år i blandt andet London, New York og Los Angeles.

Hun fik sin debut som skribent i Politiken i 2003 og har siden skrevet freelance for danske aviser og magasiner.

Rikke Namunyak Marott har bekræftet forholdet overfor Her og Nu, og fortæller, at de to mødte hinanden på sociale medier.

»Vi kender hinanden fra Facebook. Han inviterede mig på en date en dag, og nu er vi kærester, forelskede og glade. Så det er alvor,« siger hun til ugebladet.

Et opslag delt af Rikke Namunyak Marott (@rikkenamunyakmarott) den 7. Mar, 2018 kl. 11.27 PST

Før Jokeren faldt pladask for Rikke Namunyak Marott, dannede han par med stewardessen Cindie Buus i tre år. Parret og Jokerens datter fra et tidligere forhold, Chili Talulah, boede sammen på Frederiksberg.

Tidligere har han også dannet par med blandt andre topmodellen Louise Pedersen og sangerinden Szhirley.

44-årige Jesper Dahl fik sit gennembrud i rapgruppen Den Gale Pose, men gik i 2003 solo og hittede med numrene 'Havnen' og 'Kvinde Din'. Han har også prøvet kræfter med skuespil i komedien 'Fidibus' af Hella Joof og med TV som dommer i TV 2-programmet 'Talent' i 2009 og 2010.

Jokeren har aldrig lagt skjul på, at han nyder at tage en bane coke, men i 2015 tog han den et skridt videre, da han gæstede Aftenshowet på DR1 og åbent fortalte, at han var på stoffer i netop dette øjeblik.

»Både lovlige og ulovlige. Jeg har ligget med influenza, så jeg har blandt andet taget nogle Panodil, Nikotin, Koffein, alkohol... og så har jeg også taget en streg kokain,« sagde han på direkte TV.