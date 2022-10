Lyt til artiklen

Det er ikke hver dag, man ser en dansk skuespiller på catwalken i Paris.

Men under weekendens store modeshow i den franske hovedstad, stjal Nikolaj Costar-Waldau scenen for en stund.

Den 52-årige danske stjerneskuespiller kom nemlig pludselig ned ad catwalken med sin hustru, Nukaaka Coster-Waldau, ved sin side.

Parret var på catwalken under kosmetikfirmaet L’Oréals show, som var en del af 'Paris Womenswear Fashion Week'.

Nikolaj Coster-Waldau var på catwalken for L'Oreal. Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Nikolaj Coster-Waldau var på catwalken for L'Oreal. Foto: JULIEN DE ROSA

Nikolaj Coster-Waldau har siden 2018 været frontfigur for L'Oréal Paris' mandelinje kaldet 'Men Expert'.

L’Oréal forklarede dengang valget af Coster-Waldau med, at han repræsenterede en 'rigtig hverdagshelt', og at han derfor var et helt 'rigtigt match'.

Coster-Waldau forklarede selv i et interview med Elle, at han så en ære og udfordring i at 'opfordre mænd til at gå efter det bedste, gennem hele livet'.

I interviewet afslørede han også sin egen hemmelighed til, hvorfor han holder sig så godt:

Eva Longoria var på catwalken for både L'Oréal og Victoria Beckham. Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Eva Longoria var på catwalken for både L'Oréal og Victoria Beckham. Foto: JULIEN DE ROSA

»Jeg sørger for at holde fast i min daglige rutine, lige meget hvornår min alarm ringer om morgenen. Jeg er 47 år, og selvom jeg ikke altid er lige klog på livet generelt, så har jeg virkelig lært, hvad en god dagcreme kan gøre for min hud på en lang dag på et filmset eller ude i kulden,« forklarede han.

Den danske skuespiller var dog langt fra den eneste kendis, der gæstede den stjernespækkede catwalk i weekenden.

Desperate Housewife-stjernen Eva Longoria og Hollywoodstjernen Andie MacDowell, der ligeledes begge er frontfigurer for kosmetikmærket, var også med.

Andie MacDowell har altid haft flot hår, og det nyder L'Oréal godt af. Foto: JOHANNA GERON Vis mere Andie MacDowell har altid haft flot hår, og det nyder L'Oréal godt af. Foto: JOHANNA GERON

Derudover gæstede en lang række af kendte og stjerner den fornemme modeuge.

Blandt andre havde Victoria Beckham sin debut som designer på den franske modeuge. Både hendes kendte mand, David Beckham, samt parrets fire børn var med for at støtte hende.