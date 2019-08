Til september skal dj'en Faustix giftes med influencer Irina Olsen, og det bliver et stort slotsbryllup.

Først var de kærester, så blev de forældre, så gik de fra hinanden, men fandt sammen igen, og nu skal de giftes.

Forholdet mellem den danske dj Faustix og tv-personligheden Irina Olsen har til tider været turbulent.

I 2018 gik parret fra hinanden som konsekvens af Faustix' alkoholmisbrug, som han i mange år har kæmpet med, men efter en hel del bump på vejen er parret nu igen forlovet og skal giftes til september.

Og ifølge Faustix, som blandt andet har produceret musik med verdensstjerner som Diplo og Major Lazer, bliver brylluppet stort.

Han har dog ikke været synderligt involveret i planlægningen, fortalte han forud for sin koncert på Smukfest fredag.

- Jeg har bare fået datoen, og så skal jeg fixe mit jakkesæt, og det er jeg rigtig glad for, for jeg går ikke særlig meget op i, om det er hvide eller lyserøde blomster, eller om det er den rigtige dug eller det rigtige service, siger han.

Ifølge Faustix bliver brylluppet glamourøst.

- Det bliver på et slot, det bliver hvidt, det bliver stort, og jeg glæder mig, siger han.

Frieriet fandt sted i november sidste år, hvor den danske stjerne-dj faldt på knæ i Milano.

Han overraskede sin kommende kone, som ikke vidste, at Faustix var fløjet til den italienske storby, hvor hun allerede befandt sig.

Han satte sig på en rooftop-restaurant, hvor han ventede på hende med ringen i lommen.

- Det var nervepirrende. Jeg sad og pissefrøs, for hun var selvfølgelig forsinket som altid. Jeg sad der i tre kvarter, og da hun endelig kom, kunne jeg dårligt nok ramme hendes finger. Det var så pinligt, fortæller Faustix.

Irina Olsen blev meget overrasket, da hun så sin kæreste sidde der på restauranten. Hun troede, at Faustix befandt sig i Danmark med parrets fireårige datter, Allessia.

Inden afrejsen til Italien havde Faustix nemlig sørget for at tage billeder af datteren i deres hus.

På den måde kunne han sende små digitale hvide løgne afsted, når Irina Olsen spurgte, hvordan det gik derhjemme.

- Når hun skrev, "hvad laver I?", kunne jeg skrive "vi ligger bare og putter" efterfulgt af et billede, der viste det.

- Men i virkeligheden lå jeg på et hotelværelse ved siden af hendes, mens jeg sendte dem. Jeg var skræmmende god til det. Jeg er faktisk lidt stolt af mig selv, fortæller Faustix og griner.

Den danske dj føler, at han og Irina Olsen er kommet stærkere ud på den anden side, efter deres parforhold i mange år har været præget af Faustix’ alkoholmisbrug.

I maj 2018 besluttede han at tage en kold tyrker, fordi han følte sig tvunget til at vælge mellem alkoholen og sin familie.

Efter han nu har været ædru i over et år, føler han, at han er blevet en mere nærværende kæreste og far.

- Selv om det lyder sjovt at citere en Kelly Clarkson-sang, så er det "what doesn't kill you, makes you stronger".

- Jeg har virkelig lært af mine fejl. Jeg er ikke et dårligt menneske, så jeg kan godt se, når jeg sårer andre. Og når man sårer de mennesker, som har ens ryg i tykt og tyndt, som Irina altid har haft, så er det, at man skal kigge indad.

- Heldigvis er vi nu lykkeligere end nogensinde før, vores datter trives, og vi taler om at få flere børn, efter vi er blevet gift, fortæller Faustix.

/ritzau/