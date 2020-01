Det danske skuespillerpar Julie Agnete Vang og Thomas Voss skal giftes.

Det er dog ikke første gang, at de to giver deres 'ja' til hinanden. Det samme gjorde de for tre år siden.

Det skriver ugebladet Se og Hør.

Når de den 31. maj i år bliver viet i Frederiksberg Kirke, bliver det dog en anelse anderledes end første gang, fortæller 35-årige Julie Agnete Vang.

»Vi blev bare gift på rådhuset (i 2017, red.) og lynhurtigt, fordi vi tænkte, det kunne være meget praktisk. Og så tog jeg på arbejde, og han købte bleer bagefter. Så det var helt perfekt almindeligt,« forklarer hun til ugebladet.

Julie Agnete Vang - der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Borgen' og filmen 'Mødregruppen' - og Thomas Voss - som blandt andet har medvirket i 'Antboy' og 'Julefrokosten' - har været sammen i seks år.

Sammen har de datteren Eva My Voss Vang.

Fra forholdet med Annemette Voss, der har vundet 'Den store bagedyst', har 42-årige Thomas Voss to sønner.