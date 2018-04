Der findes to Anders W. Berthelsen’er i Danmark. Den ene er skuespiller, den anden er politiker i Odense. I midten af 90’erne valgte den ene at tage røven på den anden. Skuespiller-Anders W. Berthelsen fortæller.

Anders W. Berthelsen husker tilbage med et grin.

I midten af 90’erne, da han var helt grøn skuespiller, rendte han ind i sin navnebror, politikeren Anders W. Berthelsen fra Odense, og det udviklede sig til et større drama.

»Det var en skræmmende oplevelse, haha. Jeg var lige gået ud af teaterskolen og havde lavet en novelle-film til tv. Jeg var på turné med en forestilling og blev så spurgt, om jeg ville lave et interview på en café i Odense. Jeg var helt ukendt, så jeg syntes, det var vildt, at der var nogen, der ville interviewe mig, men jeg sagde selvfølgelig ja,« fortæller skuespiller Anders W. Berthelsen, der først senere fandt ud af, at interviewet var sat op af den lokale fynske Anders W. Berthelsen – i dag byrådsmedlem i Odense for Socialdemokratiet – dengang journalist og forfatter.

»Den anden Anders W. Berthelsen havde på det tidspunkt udgivet en bog. Under interviewet kom en person hen og spurgte, om det var mig, der havde skrevet bogen, og om jeg ikke ville skrive en autograf. Jeg sagde, at det ikke var mig, men min kollega Finn Nielsen, der sad med under interviewet, sagde, at jeg bare skulle gøre det. Så kom der en tjener hen til bordet og sagde, at der var telefon til Anders W. Berthelsen. Jeg gik op for at tage den, og så stod der pludselig en anden mand og sagde, at han var Anders W. Berthelsen. Han tog et papir frem, som han sagde var fra hans advokat, og så sagde han ret hårdt, at han hed Anders W. Berthelsen, og at jeg ikke måtte bruge hans navn. Først senere fandt jeg ud af, at han havde sat det hele op, og at det bare var en prank. Han havde læst i avisen, at der var en ny skuespiller, der hed det samme som ham, og det ville han lave lidt sjov ud af,« griner skuespiller-Anders W. Berthelsen.

Han tilføjer at han kun en enkelt gang har fået en mail fra en dame der troede at han var politikeren Anders W. Berthelsen som ville have ham til at hjælpe med noget, hun ville have bevaret i Odense.

»Det ville være endnu mere forvirrende, hvis jeg virkelig gik ind i politik. Det er der nu heller ikke nogen fare for, haha.«