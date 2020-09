Det er ikke kun helbredet, som coronavirussen påvirker for tiden. Den kan også sætte en stopper for mange gode stunder.

For skuespiller Thue Ersted Rasmussen betyder den forhadte virus, at han må sige farvel til rollen som Eskel i Netflix-serien 'The Witcher'.

Optagelserne er nemlig blevet udskudt grundet virussens hærgen, og det betyder, at Thue Ersted Rasmussen tilsyneladende ikke skal være med fremover

Det skriver han på Instagram:

Seriebn The Wither fortsætter - men det bliver uden den danske skuespiller Thue Ersted Rasmussen. Foto: Adel AL SALMAN Vis mere Seriebn The Wither fortsætter - men det bliver uden den danske skuespiller Thue Ersted Rasmussen. Foto: Adel AL SALMAN

'Desværre grundet flytning (af optagelserne, red.) som følge af Covid-19, skal jeg ikke spille Eskel i The Witcher,' skriver skuespilleren og fortsætter:

'Det er hjerteskærende selvfølgelig, men jeg føler mig mest glad og taknemmelig for de dage, som jeg fik lov at tilbringe på optagelserne tidligere på året,' skriver han uden at gå i dybden med, hvorfor det er, at han ikke kan være med i fortsættelsen af serien.

Det er Netflix, der producerer serien, der var temmelig populær, da første sæson blev sendt.

Det vides endnu ikke, om der skal findes en anden skuespiller til at spille Eskel.